Само за седмица: Грипът взе немалко жертви в Румъния

Само за седмица грипът е взел немалко жертви в нашата северна съседка Румъния. Общо 17 души са починали в страната за миналата седмица поради грип, съобщи румънската информационна агенция Agerpres в четвъртък, позовавайки се на румънския институт за обществено здраве. Става въпрос за седмицата от 19 до 25 януари, но от началото на сезона 57 души са загубили живота си, заради грип.

За периода на миналата седмица са регистрирани 104 973 случая на респираторни инфекции, в това число клиничен грип, IACRS и пневмония.

Случаите са с 8,7% повече в сравнение с предходната седмица (96 582) и 21,4% по-малко в сравнение със същата седмица на предходния сезон (133 635), показват данните на института.

Ваксинираните срещу грип в Румъния

До 25 януари в Националния електронен регистър за ваксинации (RENV) са регистрирани 1 293 815 ваксинации срещу грип. 1 267 240 са за групи от населението, ползващи се от възстановяване на разходите в компенсиран режим, от които 6 075 ваксинации срещу грип в оторизирани аптеки, допълва още румънската информационна агенция. ОЩЕ: Зимата в Румъния взе първите си жертви

Грипът в България

Грипът не подминава и България, като някои области на страната са изправени пред грипна епидемия, а други излизат от пика на заболяването.

Средната стойност за страната ни към момента е около 150 на 10 000 души, макар че в някои области тя значително надхвърля тези нива. Пловдив вече е над 250 на 10 000, а Смолян и Ямбол са сред регионите, за които се очаква да достигнат епидемични стойности. ОЩЕ: Кунчев: Очаква се грип B към края на сезона