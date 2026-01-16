Зимата в Румъния взе първите си жертви

Сибирски студ се задава към Румъния, предупреждават от Националната метеорологична администрация. Нова порция сняг, лед и вятър ще обхванат страната през почивните дни. Рано тази сутрин Букурещ осъмна с нова бяла пелена, а термометрите в румънската столица отчитаха минус 10 градуса. Пред някои от хипермаркетите са поставени табели с предупреждение за падащ сняг и шушулки.

Опасно време

Жълт код за опасно време е обявен в Северна и Източна Молдова, където се очакват температури между минус 19 и минус 8 градуса. Студено ще бъде и в Добруджа, Мунтения и част от Олтения.

През изминалите дни студът в Румъния взе и първите си жертви. 65-годишен мъж от Тимишоара почина от хипотермия до психично болната си съпруга, предават местните медии. 36-годишна жена в Търгу Муреш почина след измръзване.

Увеличава се и броят на бездомните хора, търсещи помощ. Местните власти в Букурещ предлагат заслон в приютите и раздават одеяла, храна и горещ чай на онези, които отказват настаняване.