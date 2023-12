САЩ най-после се сетиха за изборните измами в Сърбия (ВИДЕО)

"Нередностите и нарушенията, докладвани от ОССЕ и други наблюдатели на избори, трябва да бъдат разследвани, а насилието срещу изборните органи, журналисти и акредитирани наблюдатели е неприемливо", добави Милър.

В преходно изявление относно изборите в Сърбия в понеделник Милър не коментира твърденията за изборни нередности, заявявайки, че САЩ очакват с нетърпение "да продължат сътрудничеството със следващото правителство на Сърбия за укрепване на демократичното управление и върховенството на закона и подобряване на регионалните стабилност".

Международни наблюдатели, представляващи Службата за демократични институции и права на човека (ODIHR) на ОССЕ, Съвета на Европа и Европейския парламент заявиха, че е имало изборни нарушения, включително купуване на гласове, както и че са наблюдавани сериозни нередности в кампанията, която ги предшества като тенденциозното отразяване в медиите и доминацията на държавния глава и управляващата партия.

Милър повтори днес, че Вашингтон "продължава да призовава" Сърбия да "се увери, че напрежението" с Косово намалява.

