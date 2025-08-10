Хулио Веласкес разясни състоянието на контузения лидер на Левски и отсече: Трябваше да бием 6-7:0

Старши треньорът на Левски – Хулио Веласкес, даде своето мнение след успеха на "сините" над Спартак Варна в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. Специалистът смята, че възпитаниците му са били господари на терена от началото до края. Това е причината испанецът да счита победа с 6-7:0 за логичен развой на срещата. Наставникът на столичния гранд разясни и състоянието на Георги Костадинов, който напусна принудително.

Веласкес: Костадинов усети болка, може би някакъв спазъм

„Отборът направи добър мач, бяхме господари на терена от началото до края. Ако анализираме ситуациите пред нас, този мач без проблем трябваше да завърши 6-7:0. Оттук насетне, това е от онези типични мачове, в които ако не успееш да увеличиш преднината си, се получава така, че противникът може да има ситуация и да ти създаде проблеми. Не беше от онези типичните мачове, в които владееш топката, но да нямаш голови ситуации. Да отдадем заслуженото на вратаря, който направи много спасявания. На нас пък ни липсваше ефективност. От този мач си вадя много изводи", започна Веласкес след победата на Левски над Спартак Варна.

„Не си спомням за такъв мач. Имахме много положения и когато не си успял да вкараш повече голове, това те фрустрира. Костадинов има проблем, иначе не бих го сменил толкова скоро след почивката, защото така губиш смяна. Той усети болка, може би някакъв спазъм и за да го предпазим, решихме да го извадим. Надявам се нещата с него да се развият в положителна посока“, коментира той смяната на Костадинов.

"Истина е, че откакто съм начело на отбора, виждам прогрес и израстване и се радвам да видя, че момчетата показват идеите ми на терена. Искам да притежаваме топката и да доминираме", завърши треньорът на Левски.

ОЩЕ: Треньорът на Спартак призна, че вратарят спаси 3-4 сигурни гола, а Сула показа уважение към Черно море