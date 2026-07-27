Спорт:

Жена на 61 г. и съпругът ѝ на 71 г. станаха родители за първи път

27 юли 2026, 20:12 часа 1999 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Жена на 61 г. и съпругът ѝ на 71 г. станаха родители за първи път

Жена на на 61 и съпругът ѝ на 71 години станаха родители за първи път след успешно проведена сложна инвитро процедура в болница в Скопие, съобщават медиите в Северна Македония.

Още: Чудо в медицината: Лекари спасиха 300-грамово новородено момиченце

От болница „Д-р Органджийски“ определят това като „изключителен медицински успех” предвид възрастта на родителите и сложността на процеса, предшестващ бременността, като допълват, че пациентката е претърпяла реконструкция на матката и че за процедурата са използвани дарени яйцеклетки. От болницата съобщават, че и майката, и новороденото момченце са в добро здравословно състояние.

Още: Мираж ли е сънят след раждането на бебето: Ето какво показват проучванията

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Инвитро новородено чудо Република Северна Македония
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес