Жена на 61 г. и съпругът ѝ на 71 г. станаха родители за първи път

Жена на на 61 и съпругът ѝ на 71 години станаха родители за първи път след успешно проведена сложна инвитро процедура в болница в Скопие, съобщават медиите в Северна Македония.

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От болница „Д-р Органджийски“ определят това като „изключителен медицински успех” предвид възрастта на родителите и сложността на процеса, предшестващ бременността, като допълват, че пациентката е претърпяла реконструкция на матката и че за процедурата са използвани дарени яйцеклетки. От болницата съобщават, че и майката, и новороденото момченце са в добро здравословно състояние.

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