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Мъж размаха нож на Вучич във Facebook: Изведоха го бос и с белезници (ВИДЕА)

27 юли 2026, 8:57 часа 629 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мъж размаха нож на Вучич във Facebook: Изведоха го бос и с белезници (ВИДЕА)

55-годишен мъж с инициали С. С. от Крагуевац е арестуван за смъртни заплахи срещу президента на Сърбия Александър Вучичсмърт, предаде сръбската медия Blic. Арестът е извършен от членове на Дирекцията за технологии и Службата за борба с високотехнологичните престъпления и по заповед на Специалния отдел за високотехнологични престъпления към Висшата прокуратура в Белград, пише още сръбската медия. 

Заподозреният е публикувал видеоклип от профила си във Facebook, в който, показвайки нож и отправял директни смъртни заплахи към президента на Република Сърбия Александър Вучич и главния редактор на вестник „Информер“ Драган Й. Вучичевич. ОЩЕ: "Чака ме Шкодата ми": Вучич очерта плана си за оставка

 

Полицията го изведе бос и с белезници

Чрез бързо идентифициране на заподозрения, предприемане на оперативни мерки и действия, полицията го е установила и арестувала.

Във видеоклипове се вижда, че мъжът е бил арестуван в къщата си, а полицията го е извела бос и го е качила в кола.

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Заподозреният е обвинен в престъпление, свързано с застрашаване на сигурността. Наредено му е задържане до 48 часа, през които ще бъде доведен за разпит. ОЩЕ: Вучич: Никой европейски лидер не знае през какво съм преминал

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Сърбия арест Александър Вучич заплахи смъртни заплахи
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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