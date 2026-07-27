Румъния показа отломки от свален дрон на посланика на Москва и изгони руски дипломат (СНИМКИ)

Румъния експулсира руски дипломат след навлизане на пореден дрон във въздушното пространство на страната. Румънското министерство на външните работи извика посланика на Москва в Букурещ и обяви един от служителите на руската дипломатическа мисия за "персона нон грата". „Призоваването беше строга реакция на многократните нарушения на румънското въздушно пространство между 24 и 26 юли 2026 г., по време на които румънските въоръжени сили свалиха три дрона, които незаконно бяха навлезли в националната територия", обявиха от МВнР в северната ни съседка.

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"На румънския дипломат бяха представени фрагменти от дрона, унищожен на румънска територия, за които прокуратурата потвърди, че са от руски произход“, се посочва в изявлението на румънското външно министерство.

Нахлуването на руски дронове в Румъния

Днес, 27 юли, четвърти дрон за последните четири дни е навлязъл в румънското въздушно пространство, обяви военното министерство в съседката ни. Били са вдигнати изтребители, но безпилотният апарат бързо е напуснал небето над Румъния и е навлязъл в Украйна, където впоследствие имаше експлозии.

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Вчера самолет F-16 на румънските военновъздушни сили свали над румънските териториални води в Черно море дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на страната. Това бе трети подобен случай в рамките на три дни, след като в петък дрон беше свален над югоизточния окръг Бузъу, а в събота - над окръг Тулча, при делтата на река Дунав.

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