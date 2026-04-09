Споразумение между Белград, Скопие и Будапеща срещу коридор 8: Мицкоски ни лук ял, ни лук мирисал

Белград, Скопие и Будапеща са подписали споразумение, което изглежда е насочено срещу Коридор 8. Става въпрос за тристранно споразумение между националната държавна товарна железопътна компания на Сърбия Srbija Kargo с товарните железници на Унгария и Северна Македония, съобщи платформата за железопътни новини Railmarket. Официалната версия е синхронизиране на железопътните товарни превози между Централна Европа и Балканите. Не е тайна за никого, че висококапацитетната линия ще даде коридор на транзита между Китай и Европа, или така нареченото китайско карго.

Така нареченият Меморандумът за разбирателство позиционира Западните Балкани като критична връзка за разширенията на TEN-T и маршрута „Land-Sea Express“ от пристанището на Пирея.

Китайското карго преминава предимно през Солун, но входна точка за китайски стоки е и пристанище Пирея, което е център на търговския път, свързващ Европа, Африка и Азия, но и 67% собственост на китайската държавна компания COSCO.

Съпреничеството между Коридор 10 и Коридор 8

Знаем, че връзката между китайското карго и Паневропейския транспортен коридор 10 е ключов елемент от геостратегическите интереси на Китай за бърз и ефективен достъп до европейските пазари.

Коридор 8 обаче се явява геополитическа и икономическа алтернатива и на практика застрашава доминиращата роля на сръбското трасе. Това изглежда е причината за въвличането на Скопие в сръбско-унгарското споразумение.

Северна Македония обаче е член на НАТО, а Коридор 8 освен транспортна връзка между България, Северна Македония и Албания е и логистичен коридор за колективна отбрана на Алианса.

Предвид сръбското влияние в югозападната ни съседка не е случайно и че Скопие пренасочва Коридор 8 в полза на Белград. Припомняме, че наскоро една единствена препоръка на ЮНЕСКО за Северна Македония по маршрута Требенища-Кяфасан от Коридор 8 беше достатъчна, за да може страната да го преразгледа.

Мицкоски ни лук ял, ни лук мирисал

Днес, 9 април 2026 г. премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски заяви, че всички участъци от Коридор 8 се движат по планираната динамика, предаде zurnal.mk. Той обаче потвърди същото и за Коридор 10.

"Въпреки че имаше лека трудност при осигуряването на средства за завършването на участъка Кичево-Охрид след прекратяването на китайския заем, проблемът беше преодолян чрез сформиране на синдикат от местни банки и строителните работи продължават без прекъсване", цитират Мицкоски от Скопје1.мк.