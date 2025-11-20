Едните купуват, но другите не продават: Започна битката между САЩ и Китай за Пирея

Изглежда започна битката между Китай и САЩ за гръцкото пристанище Пирея, става ясно от словесната престрелка на посолствата на двете страни в Гърция, отразена в материал на гръцкото издание Kathimerini. Контролният дял на Китай в гръцкото пристанище Пирея, едно от най-големите в Европа, не се продава, заяви китайското посолство в Гърция, осъждайки коментарите на новоназначения посланик на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл.

Ситуацията на пристанище Пирея

Китайската държавна компания COSCO е един от най-големите пристанищни и корабни конгломерати в страната. Тя държи 67% дял в пристанище Пирея, център на търговския път, свързващ Европа, Африка и Азия. Компанията финализира покупката през 2016 г., в разгара на дълговата криза в Гърция.

Администрацията на САЩ на Доналд Тръмп се стреми да отслаби контрола на Китай върху световните пристанища и рекламира Гърция като европейски енергиен център. Намаляването на китайското влияние е и една от основните задачи на новия американски посланик в Гърция Кимбърли Гилфойл. ОЩЕ: Пристанищата и китайското влияние: Задачата пред новия американски посланик в Гърция

Гилфойл заговори за продажба на Пирея

„Много е важно... да имаме американска инфраструктура тук, за да подпомогнем региона, може би всъщност да увеличим производството от други пристанища и райони, за да балансираме китайското влияние с пристанището Пирея“, каза Гилфойл в интервю за гръцката телевизия ANT1 късно в петък.

„Мисля, че има начини да се заобиколи това... независимо дали се стремите към увеличаване на производството в други области или може би Пирея е за продажба.“

Китай обаче не продава

В рядко срещано изявление китайското посолство отрече всякакви въпроси за продажба в публикация в платформата X късно в сряда, заявявайки, че забележките на Гилфойл са „безпочвени атаки“ и че гръцко-китайските отношения не могат да бъдат повлияни от трети страни.

„Съединените щати, с егоистични намерения, подбуждат Гърция да прекрати договорните си задължения и да продаде пристанището“, заяви говорител на посолството в публикацията, добавяйки, че САЩ демонстрират „манталитет на Студената война“.

Пристанището „по никакъв начин не трябва да става жертва на геополитическата конфронтация“, се добавя още в него.

Държавният департамент на САЩ не отговори на искането за коментар. САЩ са склонни да засилят присъствието си в Гърция, тъй като се стремят да увеличат износа на енергия в цяла Европа, за да противодействат на руското влияние. Те са изразили интерес към придобиване на дялове в по-малки пристанища. Актуализирано споразумение за отбрана между двете страни разширява достъпа на САЩ до военни съоръжения в Крит и на континента, пише "Ройтерс". ОЩЕ: Американска агенция държи под око пристанище Пирея