Студио Actualno:

Едните купуват, но другите не продават: Започна битката между САЩ и Китай за Пирея

20 ноември 2025, 18:32 часа 122 прочитания 0 коментара
Едните купуват, но другите не продават: Започна битката между САЩ и Китай за Пирея

Изглежда започна битката между Китай и САЩ за гръцкото пристанище Пирея, става ясно от словесната престрелка на посолствата на двете страни в Гърция, отразена в материал на гръцкото издание Kathimerini.  Контролният дял на Китай в гръцкото пристанище Пирея, едно от най-големите в Европа, не се продава, заяви китайското посолство в Гърция, осъждайки коментарите на новоназначения посланик на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл.

Ситуацията на пристанище Пирея

Китайската държавна компания COSCO е един от най-големите пристанищни и корабни конгломерати в страната. Тя държи 67% дял в пристанище Пирея, център на търговския път, свързващ Европа, Африка и Азия. Компанията финализира покупката през 2016 г., в разгара на дълговата криза в Гърция. 

Администрацията на САЩ на Доналд Тръмп се стреми да отслаби контрола на Китай върху световните пристанища и рекламира Гърция като европейски енергиен център. Намаляването на китайското влияние е и една от основните задачи на новия американски посланик в Гърция Кимбърли Гилфойл. ОЩЕ: Пристанищата и китайското влияние: Задачата пред новия американски посланик в Гърция

Гилфойл заговори за продажба на Пирея

„Много е важно... да имаме американска инфраструктура тук, за да подпомогнем региона, може би всъщност да увеличим производството от други пристанища и райони, за да балансираме китайското влияние с пристанището Пирея“, каза Гилфойл в интервю за гръцката телевизия ANT1 късно в петък.

„Мисля, че има начини да се заобиколи това... независимо дали се стремите към увеличаване на производството в други области или може би Пирея е за продажба.“

Китай обаче не продава

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В рядко срещано изявление китайското посолство отрече всякакви въпроси за продажба в публикация в платформата X късно в сряда, заявявайки, че забележките на Гилфойл са „безпочвени атаки“ и че гръцко-китайските отношения не могат да бъдат повлияни от трети страни.

„Съединените щати, с егоистични намерения, подбуждат Гърция да прекрати договорните си задължения и да продаде пристанището“, заяви говорител на посолството в публикацията, добавяйки, че САЩ демонстрират „манталитет на Студената война“.

Пристанището „по никакъв начин не трябва да става жертва на геополитическата конфронтация“, се добавя още в него.

Държавният департамент на САЩ не отговори на искането за коментар. САЩ са склонни да засилят присъствието си в Гърция, тъй като се стремят да увеличат износа на енергия в цяла Европа, за да противодействат на руското влияние. Те са изразили интерес към придобиване на дялове в по-малки пристанища. Актуализирано споразумение за отбрана между двете страни разширява достъпа на САЩ до военни съоръжения в Крит и на континента, пише "Ройтерс". ОЩЕ: Американска агенция държи под око пристанище Пирея

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Китай Гърция САЩ Пирея Кимбърли Гилфойл китайско влияние
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес