Стотици огнеборци гасят огромен пожар край Солун, има загинал (ВИДЕО)

Един човек загина, а жена със сериозни изгаряния беше откарана по спешност в болница по време на голям горски пожар, бушуващ в района на Дервени, близо до Солун в Северна Гърция. Жителите са получили множество съобщения чрез спешния телефон 112 с призив да бъдат в готовност за евакуация, тъй като пламъците са застрашавали къщите в село Лити. На място са изпратени пожарникари, които продължават усилията за овладяване на огнената стихия.

Пожарът е избухнал в ниска растителност в Дервени, в община Ореокастро, Солун, около 14:30 часа във вторник, 30 юни 2026 г. Огънят бързо се е разпространил към горски масив и впоследствие е достигнал близо до жилищен район.

В 15:40 часа е изпратено първото предупреждение, с което жителите са били призовани да бъдат в готовност. Около час по-късно второ съобщение е разпоредило евакуация на жителите на село Лити към стадиона на населеното място. По време на операцията по потушаване на пожара пожарникарите са открили тялото на мъж в горящата горска зона на границата с Лити. Самоличността му все още не е установена.

Спасена е жена на около 40 години, която се е опитвала да потуши огъня в двора на дома си. Тя е била транспортирана на безопасно място, откъдето е поета от линейка и откарана в болница в Солун с изгаряния по ръцете, бедрата и лицето. Сили на ЕКАВ и гръцката полиция са разположени по целия периметър на пожара.

Според заместник-кмета на общината огънят е тръгнал от задната страна на планината и заради силните ветрове се е разпространил с голяма скорост, преминавайки през гората над населеното място. В борбата със стихията участват общо 115 пожарникари, три екипа горски командоси, 36 пожарни автомобила и доброволчески формирования. От въздуха в гасенето се включват 10 самолета и три хеликоптера, които работят периодично в подкрепа на наземните екипи.