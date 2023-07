Сърбия също изпрати помощ на Гърция

"Искам да изразя нашата благодарност на Сърбия и на 38-те сръбски пожарникари, които заедно с 14 автомобила са на място и ни помагат в борбата с горските пожари. Сърбия, благодарим ти!", написа Мицотакис. ОЩЕ: Мицотакис ще надгражда системите за гражданската защита в Гърция

Български пожарникари също участват в битката срещу огнената стихия. Помощ изпрати още Турция, а днес стана ясно, че Франция също ще изпрати самолети в помощ срещу пожарите. ОЩЕ: Турция изпрати 2 противопожарни самолета на Гърция за борба със стихията

Припомняме, че от дни Гърция се бори с горски пожари, причинени от високите температури. Стигна се до евакуация на стотици хора. Също така пожарите бяха белязани и от инцидент с противопожарен самолет, който се разби в опит за потушаване на огъня. ОЩЕ: И български пожарникари са в битката с огнената стихия на гръцкия остров Родос (СНИМКА)

I want to express our gratitude to Serbia and to the 38 Serbian firefighters who, along with 14 vehicles, are on the ground, helping us in the fight against forest fires. Serbia, we thank you! 🇷🇸🇬🇷 @avucic