Над 120 души от България и Сърбия се включиха в мащабно полево учение за реакция при природни бедствия и катастрофи в Монтана, съобщиха от българснкото регионално министерство. То е част от заключителното събитие по стратегическия проект RESPONSE „Подготовка на населението за действия при бедствия и подобряване на капацитета на професионалните екипи за реагиране при извънредни ситуации в трансграничния регион“. Той е финансиран по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма Интеррег VI-A ИПП България – Сърбия 2021–2027 с бюджет близо 7,29 млн. евро.

Партньори по проекта са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР на България, Секторът за извънредни ситуации към Министерството на вътрешните работи на Сърбия, Академията на МВР и Националната асоциация на доброволците в Република България.

Реакция след земетресение от 7,2 по Рихтер

Учението включваше реакция след земетресение от 7,2 по Рихтер в района на Монтана и региона, което причинява огромни щети по сградите, пътната инфраструктура, водоснабдяването и електроснабдяването. От скъсани жици пламва и горски пожар, а в резултат на скъсана дига на яз. „Огоста“ са причинени сериозни наводнения.

Гасене в реални условия на горски пожар

Съвместните екипи от българи и сърби показаха на терен в реални условия гасене на горски пожар с помощта на новите специализирани автомобили и гасаческа техника, спасяване на хора от рухнали сгради, включително с помощта на специализирани кучета, събиране и обезопасяване на участък с леснозапалими течности, вадене на хора, заклещени в автомобили в резултат на катастрофи, оказване на първа медицинска помощ, както и спасяване с лодки на хора, засегнати от наводнение и др.

19 специализирани автомобили доставени по проекта

По проекта са доставени 19 специализирани автомобила за службите за пожарна безопасност и защита на населението в двете държави, като шест от тях са за българските служби. Страната ни предстои да получи още 12 високопроходими специализирани автомобила, верижен булдозер за горски просеки, микробус и специализирано оборудване. Отделно от Асоциацията на доброволците в населените места в пограничния регион са монтирани 600 димни датчика като превенция срещу пожари в домовете на възрастни и самотно живеещи хора, като предстои монтирането на още 50. ОЩЕ: Ако внезапна криза парализира нормалния живот: Съветите и действията на Хърватия (СНИМКИ)