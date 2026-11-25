Братът на притежателя на Alta Banka Давор Мацура - Дубравко и Татяна Бундало, която е директор на "Alta Pay Group, са арестувани тази сутрин и им е наложена мярка за неотклонение от полицията за 48 часа, съобщава KRIK. Те са задържани в рамките на разследването срещу Давор Мацура, който е заподозрян в незаконно откраднати около 390 милиона евро от трезора на банката, чийто лиценз беше отнет веднага след сръбските избори.

Арестуваният Дубравко Мацура ще бъде разпитан днес следобед в Прокуратурата за организирана престъпност, след което прокуратурата ще реши дали да поиска задържане под стража. Изслушването на Татяна Бундало все още не е насрочено и прокуратурата събира документация, свързана с евентуалното ѝ участие в делото.

Как са изнесени парите от банката?

Около 17 милиона евро са били физически изнесени от трезора на банката и това, както твърди прокуратурата, е било изнесено за Мацура от арестуваните му сътрудници и те не са оставили никаква писмена следа за това в документацията. По-голямата част от парите, около 370 000 евро, дори не са стигнали до хазната - става въпрос за пазара на обменното средство Alta pay на Мацура, което е било записано като получено в хазната, но Мацура уж го е запазил за себе си, пише в документа на прокуратурата, до който KRIK е имал достъп . В документа се посочва още, че управителят на НБС Йоргованка Табакович трябва да бъде разпитана като свидетел. ОЩЕ: От политици и полицаи до банки и метеоролози: Всичко за арестите и разследванията след вота в Сърбия (ВИДЕА)