Декларацията от Брюксел на лидерите на Европейския съюз (ЕС) след консултация със Западните Балкани категорично отхвърли опитите на македонския премиер Християн Мицкоски за промяна на преговорната рамка са България и му напомни, че трябва да гарантира правата и равното третиране на лицата, принадлежащи към малцинства, както и да спазват Преспанското споразумение и Договора с България и да има конкретни резултати от него. Текстът в декларацията е за всички държави от Западните Балкани, но този текст е адресиран изцяло за Република Северна Македония, което е звучен шамар срещу лъжите и опорките на Християн Мицкоски.

"Свободата на изразяване, независимите и плуралистични медии, равенството между половете и силната роля на гражданското общество са от решаващо значение за функционираща демокрация. Отново призоваваме партньорите да гарантират правата и равното третиране на лицата, принадлежащи към малцинства. Всяко възхваляване на военнопрестъпници, отричане на геноцид и ревизионизъм противоречи на най-фундаменталните европейски ценности", се посочва в декларацията. ОЩЕ: "Македонски медии? Няма такива": Насер Селмани за свободата на словото и сръбския наратив в Северна Македония (ВИДЕО)

Този текст се отнася и за други страни от Западните Балкани, като например Сърбия и Северна Македония, където например българите не могат да се изразяват.

Има и текст, който засяга Хърватия, която иска това от Сърбия и Чарна гора. Става дума за разрешаването на всички оставащи случаи на изчезнали лица и решаването на нерешените въпроси, свързани с военни престъпления, като се гарантират отчетност и правосъдие.

"Липсата на нормализиране на отношенията между Прищина и Белград продължава да възпрепятства и двете страни по пътя им към Европа", пише още в декларацията от Брюксел.

Мицкоски: Конституционните промени няма да се случат

Относно конституционните изменения и възможността за сближаване на позициите с Европейския съюз, Мицкоски заяви, че правителството е готово за разговори, но че приоритет трябва да бъде постигането на споразумение по Плана за действие за малцинствата.

Той посочи, че дори и да бъдат направени конституционните изменения, което, както подчерта, няма да се случи, въпросът с Плана за действие остава, предава "Плюс Инфо".

"Гтови сме да говорим. Първо трябва да говорим за Плана за действие. Казвал съм го много пъти в миналото и ще го повторя и днес. Нека утре решим да променим Конституцията, което няма да се случи, но хипотетично отново имаме пречка пред себе си, а това е Планът за действие за малцинствата" каза Мицкоски. ОЩЕ: Муцунски лобира за китайското карго и коридора със Сърбия в Гърция (СНИМКИ)