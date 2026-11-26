Избран само преди седмица - председателят на сръбския парламент и изпълняващ длъжността президент на Сърбия Александър Чупич ще посети македонския град Охрид. За визитата научаваме от македонската медия "Независен", но тя е широко отразена още от Скопје инфо, "Макфакс", Скопје1 и в още най-малко 18 медии.

Официалното обяснение за визитата е срещата на лидерите на процеса Бърдо-Бриони, чито домакин е македонският президент Гордана Силяновска-Давкова.

Въпреки че Чупич беше поканен от Антонио Коща за срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел, той не отиде, а избра за първо посещение в чужбина Република Северна Македония.

Смени ли "Сръбски свят" лицата си?

Всъщност - първата международна визита на Чупич ще бъде в македонския град Охрид, където лятото имаше македоно-сръбски полицейски патрули. ОЩЕ: Сърбия има нов председател на парламента: Той иска да върне "чувството за срам" на депутатите

На фона на докладите на Европейския парламент от юни 2026 г. за ширещ се "Сръбски свят" и сръбско влияние в югозападната ни съседка - определено прави впечатление посещението на сръбски представител на новата власт.

Разбира се, не може да се правят категорични изводи от подобна визита, но определено знаците в полза на "Сръбски свят" се увеличават след реакцията на студентите срещу резолюцията на Европейския парламент за Вуковар. ОЩЕ:Сянка на "Сръбски свят" върху студентите, които свалиха Вучич: Какво ги издава?