Трагедията в Кочани си каза думата: Няма избран кмет на първи тур

Месеци след трагедията в Кочани местните хора гласуваха за нов кмет, обаче никой от кандидатите не събра достатъчно гласове, за да спечели на първи тур. Ето защо там се очертава балотаж. При 100% обработени протоколи е ясно, че на балотаж отиват Влатко Грозданов (подкрепен от ВМРО- ДПМНЕ на Християн Мицкоски) и независимият Венко Кръстевски, става ясно от резултатите на Държавната изборна комисия в Република Северна Македония.

Трагедията в Кочани и кметския стол

Припомняме, че преди трагедията в Кочани - кмет беше Люпчо Папазов от ВМРО- ДПМНЕ. Той обаче подаде оставка след инцидента в нощния клуб "Пулс", при който загинаха 63 души и близо 200 бяха ранени. Той беше сред арестуваните заради трагичния инцидент, а по-късно беше пуснат под домашен арес.

Междувременно той бе сменен с временно изпълняващ длъжността в лицето на Венко Кръстевски, който сега изглежда се е явил като независим кандидат, който отива на балотаж с кандидата на управляващите ВМРО-ДПМНЕ.

Балотажът е насрочен за 2 ноември. ОЩЕ: 6 месеца институционално мълчание: Жители на Скопие поискаха правосъдие за трагедията в Кочани

Избирателната активност

Председателят на ДИК Борис Кондарко заяви, че избирателната активност на местните избори към 18:30 часа, на държавно ниво, е 46,46 процента. Процентът е извлечен от 3380 обработени избирателни секции, което е 97,96 процента от общия им брой. От общо 1 832 415 регистрирани избиратели в тези избирателни секции, 833 670 граждани са упражнили правото си на глас към 18:30 часа, предаде македонската медия "Вечер".

Най-ниска е била избирателната активност в Център Жупа (21,30 процента), Врапчище с 24,41 процента и Маврово-Ростусе с 28,58 процента. ОЩЕ: Първи резултати: Убедителна победа на ВМРО-ДПМНЕ на местните избори в Северна Македония