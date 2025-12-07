Силно земетресение удари Гърция

Земетресение с магнитуд 4,8 е ударило Пелопонес, Южна Гърция. Трусът е регистриран в събота, но няма незабавни съобщения за щети. Земетресението е било на дълбочина 12,4 километра, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), пише гръцкото издание Kathimerini, което се позовава на информзация в "Ройтерс". Междувременно германският изследователски център за геонауки (GFZ) първоначално е измерил земетресението с магнитуд 6,36 по скалата на Рихтер.

Трус имаше само преди месец

Припомняме, че в Гърция имаше земетресение преди по-малко от месец. На 17 ноември земетресение с магнитуд от 4,1 по скалата на Рихтер беше регистрирано край гръцкия остров Лефкада в Йонийско море, съобщи телевизия Скай.

По данни на гръцкия Институт по геодинамика трусът е станал в 11:44 ч. местно (и българско) време. Епицентърът е бил в морето на 7 км северно от селището Агиос Никитас, а дълбочината на огнището се оценява на 14,9 км.

На 5 ноември земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер разлюля Североизточна Гърция. То беше усетено в почти половин Южна България.

Пак пез ноември друга наша съседка - Турция беше разтърсена от серия от земетресения ръзтърсиха. За минути южната ни съседка беше разтърсена от 4 земетресения с магнитуд над 4 по Рихтер. ОЩЕ: Притеснителна тенденция: Трусове през минути люлеят Балканите