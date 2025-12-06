Проглеждат в България: Християн Пендиков в Студио Actualno Балкани за македонските студенти (ВИДЕО)

В навечерието на празника на студентите Actualno.com се обърна със запитване към Министерство на образованието и науката (МОН), за да разберем колко са македонските студенти в България. По данни на МОН в момента в България учат 819 студенти от Република Северна Македония, като повече от половината от тях свободно декларират българския си произход. Гост в Студио Actualno Балкани е един от тези 819 македонски студенти Християн Пендиков.

Проглеждат в България за истината

Според него студентите от югозападната ни съседка проглеждат за истината, когато дойдат да учат у нас.

По думите му македонските студенти пазят хубави спомени за България и като се върнат в Северна Македония те знаят истинската история, но според него както в Скопие, така и в София младите хора не се интересуват много от история.

"Те идват тук, учат, завършват и вече разбират, че наистина българите не сме татари, монголи, фашисти и окупатори. Не им мислим лошото и те се връщат в Македония с много добри чувства и много голяма любов към България", заяви Пендиков.

По-важното според госта е, че искат да видят страната си в Европейския съюз и нямат против вписване на българите в македонската конституция.

"Ние сме там, те знаят, че българите сме там, няма откъде да сме, не сме паднали от някъде", каза Пендиков.

Какви са още впечатленията му от България, винаги ли е бил с българско самосъзнание, както и какво е първо да учиш в училище, че българите са татари и фашистки окупатори и да дойдеш да следваш в български университет след това. Отговорите на тези и други въпроси - чуйте във видеото.