Сърбин търси първата любов на баща си в Скопие от 1985 г.

В TikTok се появи видеоклип, който само за няколко часа предизвика носталгия, любопитство и цяла вълна от коментари от хора, които вярват или просто се надяват, че истинските връзки никога не свършват, съобщи македонската медия "Либертас", позовавайки се на материал в сръбската Kurir.rs. Видеото е публикувано от млад мъж от Сърбия и разказва любовна история, започнала точно преди четири десетилетия.

Всички търсят Емилия

Баща му и момиче на име Емилия се запознали на служебно събитие в Джердап през 1984 г. Това е време, когато случайните срещи продължават по-дълго от лятото, когато писмата са по-важни от телефонните разговори и когато един-единствен мост може да се превърне в символ на всичко, което е могло да бъде и не е било.

Трите жокера

Във видеото, което младежът публикува, има три снимки, т.е. три улики, които биха могли да доведат до Емилия.

Първата снимка показва стария мост в Скопие, с надпис: „Всичко започна тук, в Скопие през 1985 г.“

Мостът е мястото, където са се видели за последен път, където са се разделили и където историята тихо е приключила, въпреки че никой от тях не е знаел това по онова време.

Втората снимка е истинско съкровище: писмо, което Емилия е изпратила до бащата на потребителя. Написано на ръка през 80-те години на миналия век, нежни думи и послепис, който разбива сърцето и днес: „Много топли поздрави на теб и твоите близки, Емилия. П.С. Обади ми се, когато пристигнеш, всичко останало е уредено".

Третата снимка показва бащата в младостта му, с въпроса: „Можем ли да намерим Емилия?“.

Хората в социалните мрежи искат да помогнат

И тогава се случи това, което социалните медии знаят най-добре - общността се обедини около историята. В коментарите се появяват хора от Сърбия, Северна Македония и диаспората. Те изпращат снимки, линкове и профили на жени с името Емилия Георгиевска. Мнозина си спомнят Скопие от онова време, питат за работни акции, споделят съвети как да разпространят информацията.

Въпреки че младият мъж се е свързал с някои жени, чиито профили са му изпратени от последователите му, досега няма обратна връзка. Той обясни, че родителите му са се развели преди 15 години, мирно и без огорчение.