07 декември 2025, 08:00 часа 384 прочитания 0 коментара
Близо 1000 македонски студенти са избрали да учат в България, повече от половината се чувстват българи (ГРАФИКА)

Тенденцията в избора на македонските студенти да учат в България се запазва в последните години и близо 1000 студенти от Република Северна Македония учат у нас, става ясно от отговор на Министерство на образованието и науката (МОН) след запитване от Actualno.com в навечерието на празника на студентите - 8 декември. Нещо повече - над половината от тези, които в момента са записали висше образование тук, деклалират своя български произход.

В момента 819 са студентите от Северна Македония, които се обучават в страната ни. От тях с български произход са 443, са точните данни на образователното министерство. 

С други думи - въпреки антибългарската пропаганда в учебниците в югозападната ни съседка, стотици млади хора избират да учат у нас. Цифрите са показателни и за младите хора, които декларират българския си произход, въпреки че според преброяванията там българите са незначителен брой.

Освен в контекста на студентския празник -  информацията идва и на фона на вече тригодишното забавяне на вписването на българите в македонската конституция, което отдалечава Северна Македония от Европейския съюз, както и на фона на готвения законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, според който студентите от Северна Македония по квота етнически българи, ще могат да получават по-лесно гражданство в България. ОЩЕ: Бил ли е дядо ти четник в Македония: Нов закон за българското гражданство чака "зелена светлина"

Тенденцията в последните години е устойчива

Данните на МОН показват също, че тенденцията през последните пет години е устойчива. "Данните потвърждават стабилен интерес към българското висше образование, като през предходните години броят на новоприетите варира между 207 и 247 годишно, обясняват от МОН.

През настоящата академична година в български висши училища са се записали 211 студенти от Северна Македония по справка от регистъра на действащите, прекъснали и завършили студенти и докторанти. 

През академичната 2024-2025 година студентите от Северна Македония, които са се записали да се обучават в български висши училища, са общо 222. От тях с български произход са 114, които се обучават по реда на ПМС №103/1993 г. за чуждестранни студенти с български произход.

През академичната 2023-2024 година са се записали 247 първокурсници. От тях с български произход са 119.

През 2022-2023 г. техният брой е 222, като с български произход са 95.

През академичната 2021-2022 година студентите от Северна Македония, които са се записали да се обучават в български висши училища, са 207. От тях с български произход са 97, сочат още данните на образователното министерство.

Възможностите пред македонските студенти в България

Гражданите на Северна Македония, които имат български произход, се приемат по реда на ПМС №103/1993 г. Това им дава редица облекчения и права, сред които – безплатно обучение - не заплащат такси за кандидатстване и обучение, имат право на държавна стипендия, ползват студентски общежития и столове.

Македонските граждани, които нямат български произход, имат възможност да се обучават по реда на ПМС № 228 от 20 май 1997 г. Те заплащат такси за обучението си в размера, определен за студентите - български граждани. В момента 277 студенти се обучават по реда на това постановление.

Изброените мерки са част от дългосрочната политика за подкрепа на историческите български общности в чужбина. Политиката на страната е насочена към предоставяне на реални образователни и социални предимства, които насърчават образователната мобилност и укрепват връзките с българските общности извън страната, посочват още от МОН. ОЩЕ: Криза и масово изселване: Македонски политик с прогноза, ако блокират българите за конституцията

Деница Китанова
