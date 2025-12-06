Християните от Близкия изток може да имат нова родина близо до България

Гърция има възможността да се превърне в нова родина за преследваните християни от Изтока. Това се посочва в анаиз на професор Манос Караянис от катедрата по балканистика, славянски и ориенталски изследвания в "Университета на Македония" в Солун и доцент по международна сигурност в катедрата по отбранителни изследвания в Кингс Колидж Лондон, публикуван в гръцкото издание Kathimerini под заглавие "Миграцията и християните в Близкия изток".

Наследникът на византийската традиция

Като наследник на византийската (източноримска) традиция, Гърция има привилегировани отношения с християнските общности в Близкия изток.

Днес приблизително 1 милион арабоезични православни християни живеят в Ливан, Сирия, Йордания и палестинските територии. Тези общности се самоопределят като „ромеи“ (както някога са се наричали византийските гърци), представлявайки последния жив фрагмент от византийската "ойкумена" в региона.

По време на османския период гърците и ромеите от Изтока са били неразделна част от по-широкия генос. Те не са били национална общност в съвременния смисъл, а религиозно-културна група със споделена идентичност.

Както отбелязва покойният философ Христос Янарас, съвременното понятие за нация е западен внос, който е трансформирал гръцкия мироглед. ОЩЕ: Съдбата на християните и вярата им в Алепо: Уверения, че няма изстъпления

Християнските общности в Близкия изток

Християнската общност в Сирия в момента е в тежко положение, като атаките от милиции и джихадисти се увеличават драстично. В Газа и Западния бряг палестинските енорийски вероизповедания са изправени пред религиозен фанатизъм от екстремистки групировки. В съседен Ливан политическата и икономическа нестабилност кара много християни да търсят по-добри възможности в чужбина. Ако Атина действа своевременно, приемайки миграционна политика, основана на културната идентичност на геноса, тя би могла да даде приоритет на тези групи от населението.

Мигрантите, които споделят една и съща религия, е по-вероятно да се интегрират безпроблемно в гръцкото общество – факт, потвърден от успешната интеграция на много мигранти от балканските страни и бившия Съветски съюз. Необходима е внимателно планирана инициатива, включително специализирана програма за интеграция на християни от Близкия изток, съобразена както с млади хора, така и със семейства. Естествено, някои в Гърция може да се противопоставят на подобна политика по идеологически или морални причини.

Примерът в западни страни

И все пак това не би било безпрецедентно. Няколко западни страни вече включват културни критерии в своите миграционни политики. От началото на 90-те години на миналия век Квебек в Канада приема само френскоговорящи имигранти. След миграционната криза през 2015 г. Унгария приема само мигранти, които споделят религията на мнозинството от населението си. Повечето други източноевропейски страни прилагат подобни неофициални критерии. Съвсем наскоро Обединеното кралство насърчава миграцията от жители на Хонконг поради британското им образование. ОЩЕ: Гняв, страх и срам: Съдбата на християните в Сирия е предопределена