Македонският анализатор и бивш разузнавач Владо Йовановски говори небивалици за България и българските служби в свое участие в NATKAST, става ясно от публикации в редица македонски медии, сред които и "Вечер". "Най-големият успех на българската служба и наш срам и провал е, че българското разузнаване ни изгради топ хора и ги инсталира на върха на обществения и политически живот. От премиери до тук, нека не казвам повече, това е най-големият им успех", коментира Йовановски, но не назова нито едно име.

Интересно е за кои хора по македонските върхове говори, при положение, че даже образованието в България за отделни министри се разглежда като проблем и нещо лошо, а политиците в югозападната ни съседка, без значение дали са от управляващите или от опозицията се обиждат на българи.

Люпопитно е също защо ако има инсталирани от българските служби "топ хора" - в доклада на Европейския парламент за напредъка на Северна Македония за ЕС от юни 2026 г. се говори за ширещ се "Сръбски свят" и сръбско влияние", а няма нито дума за българско такова. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България

Сляп за сръбския агент Стоилкович

Докато говори за българските служби и инсталирани от тях хора - анализаторът изглежда е ослепял за доказания сръбски агент Иван Стоилкович, който е вицепремиер в сянка на Мицкоски и в момента министър на местното самоуправление в държавата-член на НАТО.

Стоилкович е етнически сърбин, но и за него има документи на македонското контраразузнаване, че е сръбски агент, което обаче не пречи да е вицепремиер в сянка на Християн Мицкоски, който оглавява едно от най-враждебните срещу България правителства в Северна Македония. Стоилкович изиграва огромна роля още през 2017 г., когато тогавашна Република Македония е изправена пред сериозни хибридни заплахи в няколко ключови моменти за страната. Заплахите са отчетени в годишния доклад на Агенцията по разузнаване (АР) на Република Македония.

Момент от биографията на Йовановски, който обяснява позициите му

Трябва да отбележим, че Йовановски започва кариерата си в Югославската народна армия (ЮНА), т.е. е бил под контрола на Белград, а по-късно работи като военен разузнавач в Армията на Република Македония (АРМ).

Бил е и военен дипломат в мисия към НАТО, научаваме от биографията му, поместена в неговата книга "Хибридна война - зад сцената", която излиза през 2023 г. ОЩЕ: Смени ли "Сръбски свят" лицата си? Новият шеф на сръбския парламент отива в Охрид