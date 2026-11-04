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На фона на лошо време: Български военни участват в учение по бойна стрелба

04 ноември 2026, 10:39 часа 428 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
На фона на лошо време: Български военни участват в учение по бойна стрелба

Военнослужещи от Сухопътните войски участват в тактическото учение с бойна стрелба „Орлов удар – 26“. За учението съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната. Учението се  провежда при сложни метеорологични условия, които поставят допълнителни предизвикателства пред личния състав. Военнослужещите демонстрират висока мотивация, боен дух и концентрация и изпълняват в пълен обем поставените задачи.

Тактическото учение с бойна стрелба „Орлов удар – 26“ предхожда учението „Пирински страж - 26“, чиято тема е „Участие на механизирана бригада в съвместна отбранителна операция в състава на Сухопътния компонент“. ОЩЕ: Военни от САЩ и техниката им ще минават по пътищата ни

Участници в учението

Трети механизиран батальон от състава на 3-то бригадно командване - Благоевград провежда от 3 до 5 ноември 2026 г. на учебен полигон „Корен“ тактическото учение с бойна стрелба „Орлов удар – 26“.

Участват военнослужещи от състава на 13-то бригадно командване - Сливен, 4-ти артилерийски полк - Асеновград, 55-ти инженерен полк - Белене, 110-ти логистичен полк - Пловдив, 38-ми батальон за ЯХБЗ и Е – Мусачево от състава на Сухопътните войски, както и сили и средства от 22-ра и 24-та авиационни бази в Безмер и Крумово от състава на Военновъздушните сили. ОЩЕ: През ноември: Военна техника ще се придвижва по пътищата в България

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Министерство на отбраната военно учение военна техника
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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