Тръмп се отказа да превзема Канада: Няма да мога за три години и половина

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да напада Канада, след като многократно заплашваше да превърне страната в „51-вия щат“ на САЩ. Републиканецът също така се запита дали канадците все още признават краля на Великобритания за свой държавен глава, докато обмисляше „проблема“ с превземането на северната съседка през оставащия му мандат. „Предполагам, че канадците имат 200-годишна история и цялата тази работа с „О, Канада“. Не можеш да се справиш с това за три години и половина. Предполагам, че това няма да се случи!“, направи изненадващо трезва оценка той.

Американският президент е направил две държавни визити във Великобритания – една при покойната кралица и една при крал Чарлз, и в замяна ще бъде домакин на краля по-късно този месец.

Тръмп: Канадците още ли признават краля?

Тръмп беше интервюиран от кралския биограф Робърт Хардман за новата му книга за Елизабет II. По време на интервюто, публикувано от Daily Mail, Хардман е помолил Тръмп да „остави Канада на мира“, като е казал, че това „несъмнено ще направи краля на Канада нещастен“.

„Това предизвика лека пауза“, казва самият Хардман. „Те все още признават ли краля? Или са спрели да го правят?“, попитал Тръмп, на което биографът отговори, че канадците все още признават крал Чарлз за държавен глава.

Снимка: Getty Images

„Но те имат тези ужасни политици. Те са мили пред мен, а после говорят лоши неща зад гърба ми“, отговорил Тръмп, добавяйки, че студеното време означавало, че повечето канадци така или иначе живеят близо до границата със САЩ. „Проблемът е, че някакъв човек е начертал тази права линия, за да очертае граница. Просто трябваше да я начертае 50 мили по́ на север и тогава нямаше да има проблем“, добавил президентът, цитиран от The Telegraph.

Заплахите на Тръмп за присъединяване на Канада

Миналата година Тръмп направи няколко намека, че се надява да присъедини Канада като 51-ви щат. Той многократно провокираше бившия премиер на страната Джъстин Трюдо, като твърдеше, че канадците ще плащат по-ниски данъци и ще получават по-добра военна защита, ако страната се присъедини към САЩ.

През януари Тръмп публикува изображение, генерирано от изкуствен интелект, на среща в Овалния кабинет с европейски лидери, на което Канада беше оцветена в цветовете на американското знаме.

През май миналата година кралят пристигна в Отава за по-малко от 24 часа за церемонията по откриването на парламента, като заяви пред канадците, че страната им е „силна и свободна“ след заплахите на Доналд Тръмп. Мисията, по време на която той получи бурни овации, беше широко приета като успех, тъй като американският президент смекчи реториката си относно американска инвазия в страната от Британската общност.

Тръмп хвали крал Чарлз и говори с добро за Елизабет II

Снимка: Getty Images

В интервюто сега Тръмп нарича краля „фантастичен човек“, като го хвали по-специално за това, че се бори с рака - нещо, което републиканецът досега не е казал за предшественика си Джо Байдън. „Той е страхотен човек и е израснал толкова много през последните 10 години, и особено през последните няколко години като крал. Борбата му го показа“, твърди републиканецът.

Говорейки за Елизабет II, Тръмп споделя, че безуспешно се е опитал да разпита покойната кралица за любимите ѝ президенти и министър-председатели. „И тогава разбрах: ето защо тя издържа 70 години без нито една жалба – защото беше толкова добра в това“, казва той. „Останалите от нас щяха да кажат: „О, харесвах еди-кой си“, но тя беше толкова умна. И знам, че ме харесваше, защото много си говорехме".

По-късно този месец крал Чарлз ще присъства на съвместна сесия на Конгреса на САЩ, на банкет в Белия дом и ще прекара време във Вашингтон и Ню Йорк.

Дипломатите се надяват, че визитата ще помогне за успокояване на напрежението между САЩ и Великобритания по повод продължаващата война в Иран. Тръмп беше силно критичен към подхода на премиера Киър Стармър към конфликта в Персийския залив.

