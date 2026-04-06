"Светла памет, приятелю": Борисов след кончината на Михаил Белчев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов почете големият композитор и певец Михаил Белчев в социалната мрежа "Фейсбук". Борисов публикува снимка на Белчев и го нарече освен свой приятел - уникален талант и голям човек. "Тръгнал си е от този свят и Мишо Белчев. Уникален талант и голям човек! Светла памет, приятелю!", гласеше поста на лидера на ГЕРБ часове след като стана ясно, че Белчев е починал.

Смъртта на Белчев

За смъртта на Белчев съобщи съпругата му Кристина Белчева.

"Днес си отиде Михаил Белчев. Поклон пред поета на мелодията на любовта! Лек полет на един голям музикален артист, носител на ИКАР за цялостно творчество. Ще пазим спомена за него в сърцата си. Светла и вечна да е паметта му", написаха от Съюза на артистите в България в профила си във Facebook.

По-късно и президентът Илияна Йотова също коментира загубата на Белчев, като го нарече "богата личност, чието многолико изкуство беляза културния живот на страната и всеки един от нас".

Творбите му се преживяват като лични. Дълбоката душа на славния артист, от която бликаше извор от лирика, сюжети, мелодии, песни, изразяваше емоциите ни, вдъхваше смелост и вяра в живота, в любовта, в човека", казва още държавният глава.

Кой е Михаил Белчев?

Михаил Белчев е роден на 13 август 1946 година в София. Сред най-популярните му песни са "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство" и др. Режисьор е на телевизионни спектакли и филми, сред които и първия телевизионен пантомимен спектакъл "Кръговрат".

Автор е на музика за театрални постановки и филми. Директор е на Столична библиотека. Белчев е автор на автобиографичната книга "Все по-близо до ангела" (2024). Носител на орден "Кирил и Методий" първа степен (1982), на четири първи награди от фестивала "Златния" Орфей" ( 1969, 1984, 1990, 1998), на награда за цялостно творчество от фестивала "Златния" Орфей" (1996).

Удостоен със званието "Заслужил артист" (1987). Първи носител на Националната литературна награда "Георги Джагаров" на Съюза на българските писатели (14 юли 2004). Носител на орден "Стара планина" първа степен (12 декември 2018). Удостоен със званието "Почетен професор на Университета по библиотекознание и информационни технологии" (25 май 2021). Почетен гражданин на София (2004), пише БТА.