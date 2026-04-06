Иран започна да екзекутира протестиращи с бясна скорост

Държавните медии в Иран съобщиха, че е екзекутиран Али Фахим - 23-годишен протестиращ, арестуван по време на демонстрациите на 8 януари тази година в Техеран. В рамките на 5 дни той е четвъртият подсъдим по делото, получил смъртното си наказание чрез обесване. Неговите съмишленици Аболфазл Салехи Сиавашани, Шахаб Зохди и Ясер Раджаифар са изложени на сериозен и непосредствен риск от екзекуция.

Организацията "Иран за правата на човека" (IHRNGO) осъди обесването на Фахим с най-силни думи и призова международната общност и организациите на гражданското общество да реагират решително на ежедневните екзекуции на политически затворници в страната. „Тези екзекуции са част от стратегията за оцеляване на Ислямската република, която води война срещу собствения си народ под прикритието на външен конфликт. Международната общност трябва да реагира незабавно. Положението на затворниците и системното използване на смъртното наказание от режима като политически инструмент за репресия трябва да се превърнат в основно условие при всякакви преговори или взаимодействия с Ислямската република", категоричен е директорът на IHRNGO Махмуд Амири-Могадам.

Iran executes participant of January protests



Ali Fahim was hanged following a ruling by an Islamic court, Tasnim reports.

Обвиненията

Според съдебната информационна агенция Mizan протестиращият Али Фахим е бил обесен на неуточнено място на 6 април 2026 г. IHRNGO установи, че мястото на екзекуцията му е затворът „Гезелхесар“.

В официалния доклад се посочва, че Али е бил обвинен в „участие в оперативни действия срещу националната сигурност от името на ционисткия режим, Съединените щати и враждебни групи и техните съюзници, което е довело до страх и несигурност сред обществото“, както и за „проникване в класифицирани военни обекти“ с намерение да се откраднат оръжия и боеприпаси. Обвинен е още в "унищожаване и палеж на държавна собственост с цел да се противопостави на Ислямската република Иран".

Фахим беше арестуван по време на протестите, които обхванаха цялата страна, след като избухнаха в края на декември 2025 г. От търговски стачки те прераснаха в широко недоволство срещу репресивния режим, а силите за сигурност отвърнаха с безразборна стрелба по протестиращи, масови арести и насилие, както и с брутални убийства. Според независими оценки броят на жертвите със сигурност е над 10 000, а може дори да надхвърля 36 000. Освен това се счита, че има стотици хиляди ранени: Най-кървавото клане в историята на протестите: Жертвите в Иран са над 36 500 (ВИДЕО).

Признания под натиск

Али Фахим беше един от седемте обвиняеми по делото за нападение срещу база на Корпуса на гвардейците на ислямската революция - т.е. Иранската революционна гвардия - в Техеран. Десет дни след ареста, на 18 януари, държавните медии излъчиха принудителните признания на петима от обвиняемите. Във видеото те са наричани „измамени младежи“, които са били „насочени от американско-ционистки терористични елементи“ да нападнат базата.

Седемте обвиняеми бяха съдени от 15-и отдел на Революционния съд в Техеран, председателстван от „съдията на смъртта“ Салавати, на 7 февруари 2026 г. На следващия ден съдът осъди обвиняемите на смърт по обвинения в "мохаребе" (вражда срещу Бога) и "ефсад-фил-арз" (разрушение на земята).

Според информиран източник на IHRNGO обвиняемите не са имали достъп до адвокати и са били представлявани от назначени от съда защитници по време на съдебния процес, които по-късно са ги информирали за присъдите. Делото е било изпратено в 9-и отдел на Върховния съд, който според официалния доклад е отхвърлил обжалването и е потвърдил присъдата.

Али Фахим: 10-ият политически затворник, екзекутиран в рамките на 8 дни

Според наличната информация Али Фахим е бил преместен в килиите за изолация преди екзекуция заедно с Аболфазл Салехи Сиавашани, който е изложен на сериозен и непосредствен риск от обесване. Правният статут на Шахаб Зохди и Ясер Раджаифар, останалите двама подсъдими по делото, не е ясен.

Фахим е десетият политически затворник, екзекутиран през последните осем дни. Мохамад Тагави и Шахрок Данешваркар бяха тайно обесени на 30 март, а подсъдимите им Поуя Гобади и Бабак Алипур бяха тайно обесени ден по-късно.

Амирхосеин Хатами беше обесен на 2 април. Съподсъдимите на Фахим - Вахид Баниамериан и Аболхасан Монтазер - бяха тайно обесени на 4 април. Другите двама съподсъдими на Али Фахим - Мохамад Амин Биглари и Шахин Вахедпараст - бяха екзекутирани на 5 април.

Трима други участници в протестите от януари 2026 г. – Салех Мохамади, Саид Даводи и Мехди Гасеми – бяха обесени в Кум на 19 март. Лице с двойно гражданство на име Курош Кейвани също беше обесено - за предполагаем шпионаж - на 18 март.

Всичко това се случва в разгара на войната на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

