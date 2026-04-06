Дечев за прокурор Русинова: Не отрича фактите. Взема 5000 евро заплата - нека се държи сериозно

"Не мисля, че тя отрича фактите, които съм споменал. Кое му е непроверено във фактите? Може да предадете на прокурор Емилия Русинова, че е крайно време да се държи сериозно с българските граждани, благодарение на които тя официално всеки месец взема заплата над 5000 евро". Това заяви вътрешният министър Емил Дечев след края на оперативното национално заседание на всички областни дирекции на МВР от Южна България и целия ръководен състав на районни управления и директорите на главните дирекции.

Той подчерта, че в писмото на изпълняващия функциите градски прокурор на София няма заявление, че фактите, които е изнесъл, не отговарят на истината. По-рано в понеделник Русинова разпрати позиция, в която на практика не отрече за воаяжите си с Пепи Еврото, но и отказа да даде подробности за обвиненията на Дечев. Вижте писмото на Емилия Русинова за връзките й с известния брокер в съдебната власт ТУК.

Изборите

Вътрешният министър отново потвърди, че броят на сигналите за изборните нарушения сега в сравнение с последните избори през октомври 2024 г. е нарастнал с няколко стотин процента. "Има повишено доверие на обществото в новото ръководство на вътрешното министерство и хората виждат смисъл да подават сигнали срещу нарушенията на изборните правила", подчерта Дечев.

От своя страна главният секретар на МВР Георги Кандев отново препотвърди изнесената по-рано днес информация от властта по отношение на броя сигнали за изборни нарушения, които към 6 април следобед вече възлизат на 1079. "С еднакъв брой ресурси постигаме средно шест пъти по-добър резултат", каза още Кандев.

Отнетата книжка на Явор Божанков

По повод информацията за пътно престъпление от страна на депутата от ПП-ДБ Явор Божанков, който е с отнета шофьорска книжка, вътрешният министър обясни:

"Той е шофирал автомобил, не се е подчинил на разпореждане на пътна полиция да спре за проверка, явил се е на следващия ден в районното управление и поради тази причина автомобилът му е бил дерегистриран. Наложена му е глоба, материалите са изпратени в Софийска градска прокуратура да прецени дали има достатъчно данни за престъпление", обясни вътрешният министър.

Дечев бе категоричен: "Този случай е поредното доказателство, че това правителство и в частност МВР не е ничие, не е наше или ваше - то се опитва да си изпълни основните задължения по един обективен начин както честността, демократичността и прозрачността на предстоящите парламентарни избори, ограничавайки максимално всички изборни престъпления, така и да покаже, че МВР няма двойни стандарти, няма различен подход спрямо политици или лица, които по някакъв начин в дейността си обслужват определена партия. Ние не се влияем кой от коя партия е - нашият подход е еднакъв спрямо всички, без значение партийната принадлежност. Няма наше МВР", каза още Дечев.

