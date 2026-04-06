Защо колата ви може да "ослепее" след ремонт

В наши дни, когато колите са пълни с "умни" системи и електронни "помощници", дори обикновените ремонти на автомобили могат да повлияят на работата им. Защо дори обикновена смяна на предното стъкло може да "заслепи" колата, категорични са експертите от Rusch Wheels.

Днешните ADAS системи зависят от точната геометрия на камерите и радарите. Дори малка намеса – смяна на предното стъкло, ремонт на окачването, подравняване или монтиране на други колела – може да промени ъглите на гледане на сензорите. Външно колата е напълно работеща, но електронните ѝ асистенти вече "виждат" пътя с изкривявания.

Проблемът е, че до 90% от услугите не извършват задължителна калибрация след такава работа. Процедурата или се игнорира, или се възлага на външни изпълнители без контрол на качеството. В резултат на това хиляди автомобили продължават да се управляват с неправилно работещи системи за безопасност, а това е нещо, за което собствениците дори не подозират.

Последствията са реални – ненужни спирани по време на движение, грешки в адаптивния круиз-контрол или пълна липса на реакция в критичен момент. Затова калибрирането по ADAS днес не е опция, а задължителна стъпка след всяка намеса в дизайна на автомобила, която пряко влияе на безопасността.

