България най-после започва работа по осигуряване на антидот за свръхдоза с опиоиди

Министерството на здравеопазването (МЗ) започва работа по създаването на Национална програма за осигуряване на достъп до налоксон като животоспасяващ лекарствен продукт в системата на здравеопазването и извън нея. Това съобщиха от пресцентъра на МЗ. Веществото налоксон е силен антидот, който се използва при свръхдоза с опиоиди, какъвто е и наркотикът фентанил, все по-сериозно навлизащ в България.

Медикаментът да е наличен в цялата страна

На последното заседание на Националния съвет по наркотични вещества е било решено да бъде създадена работна група, която да изготви предложения за устойчив механизъм за осигуряване на антидота. "Целта е медикаментът да бъде наличен в центровете за спешна медицинска помощ, както и при екипите на първа линия, включително в структурите на МВР, агенция "Митници", местата за лишаване от свобода и други служби, които работят в среда с повишен риск", казва от МЗ. Работната група трябва да предложи конкретни решения за осигуряване, разпределение и използване на медикамента, така че да се гарантира бърз и ефективен достъп при спешни ситуации.

Създаването на национална програма е следващ етап към изграждане на дългосрочна политика, която да не разчита единствено на дарения, а да осигури предвидимост и устойчивост в доставките. Припомняме, че наскоро именно две сериозни дарения "спасиха" здравното министерство, осигурявайки налоксон за година напред на спешните екипи в страната. Това е важна стъпка за намаляване на смъртността при употреба на опиоиди и за защита на живота и здравето на хората в риск, съобщава БТА.