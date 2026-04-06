Двигател с верига или ремък – кой е по-добрият вариант

В двигателя има компонент, който осигурява стриктна синхронност на клапаните и буталата. Това е задвижването на ангренажа и то е реализирано по различен начин: някои двигатели използват ремък, други - верига, въпреки че крайната им цел е една и съща.

Как да разберете, че ангренажният ремък е за смяна

От гледна точка на собственика, разликата е предимно в поддръжката. Както обясняват експерти, ремъкът е сравнително прост и евтин компонент, но експлоатационният му живот е ограничен - с течение на времето той старее, губи здравина и зъбите му се износват. Този процес протича дори без активно шофиране, така че трябва да се сменя по график, за да се избегне повреда. Ето защо много хора започват тази процедура след закупуване на употребяван автомобил.

Веригата е проектирана по различен начин и се държи различно. Тя е изработена от метал, работи вътре в двигателя и е постоянно потопена в масло, което я прави по-малко податлива на температура и външни условия. Експлоатационният ѝ живот е значително по-дълъг, изисква по-рядка поддръжка, а рискът от внезапна повреда е минимален. Но такава издръжливост си има цена – двигателите с верижно задвижваните са по-сложни и по-тежки, а ремонтите обикновено включват подмяна на цял набор от компоненти, а не само на една част, което прави поддръжката значително по-скъпа.

Ако разглеждате ремъчното задвижване от гледна точка на поддръжката, основното му предимство е достъпността - то е разположено извън двигателя, което прави подмяната по-лесна и без обширно разглобяване. Това обаче означава, че е по-малко защитено и с течение на времето е податливо на влага, прах и температурни колебания, което ускорява износването. Обикновено се сменя не само самият ремък, но и обтегачите на ролките, а понякога и водната помпа, ако е свързана към задвижването, в противен случай новият компонент бързо ще бъде изложен на същите условия.

Най-лошият сценарий е скъсване на ремъка, което се случва без очевидни признаци и може да доведе до сериозни повреди на двигателя. Основният проблем е, че ремъкът не дава ясни предупредителни знаци преди повреда – може да се скъса внезапно и в такава ситуация последствията за двигателя са сериозни и скъпи.

Просто казано, има два сценария. Първият е ремъчно задвижване - по-ниски разходи за поддръжка, но повече внимание и риск. Второто е верижно задвижване - изисква се по-рядка намеса, експлоатационният живот е по-дълъг, но когато се налагат ремонти, разходите се увеличават значително. При покупка на нов автомобил обаче верижното задвижване в двигател с вътрешно горене е най-добрият вариант, но при голям пробег си струва да се обмисли потенциалната инвестиция предварително, независимо от типа на задвижването.