Радев превръща "Прогресивна България" в партия

06 април 2026, 15:58 часа 137 прочитания 0 коментара
Коалицията "Прогресивна България", която ще участва на изборите на 19 април, прави стъпка към превръщането си в политическа партия. Това става ясно от съобщение на формацията от 6 април, в което се посочва, че на 25 март инициативен комитет е приел учредителна декларация за създаването на партия със същото име.

Засега не се съобщава кои влизат в инициативния комитет, нито кога ще се проведе учредителното събрание и кой ще оглави бъдещата партия. От публикуваната информация обаче става ясно, че вече се набират членове. По закон регистрацията може да се случи най-рано през лятото.

На сайта на формацията е обявена процедура за присъединяване – желаещите могат да станат пълноправни членове чрез някоя от партиите в коалицията или да се регистрират като симпатизанти без членски внос. Предвидена е и възможност за участие чрез инициативи и тематични клубове.

Коалицията "Прогресивна България" беше обявена в началото на март и включва три партии – "Социалдемократи", Социалдемократическа партия и "Движение Нашият народ". По-късно Румен Радев уточни, че не участва в ръководството ѝ. За съпредседатели бяха посочени Гълъб Донев и Димитър Стоянов.

Според закона партия се учредява с събрание до три месеца след приемането на декларацията – в случая до началото на юли. Необходими са поне 500 учредители с избирателни права, които да приемат устав и да изберат ръководство. След това документите се внасят в Софийския градски съд.

В учредителната декларация се прави остра оценка на състоянието на държавата. Посочва се, че България губи суверенитет, институциите са отслабени, а ключови системи като сигурност, отбрана и дипломация са в криза. Според текста правосъдието е под влияние на частни интереси, а конституционните промени от 2023 г. са определени като политическа грешка.

Корупцията е представена като централен проблем – според документа тя изкривява икономиката, ощетява публичните финанси и задълбочава социалното разделение. Твърди се също, че е създала зависима политическа класа, която действа в ущърб на държавния интерес.

Като пример за погрешни решения се посочва отказът на парламента да разгледа предложение за референдум за еврото. Споменати са и протестите от края на 2025 г., които според авторите са израз на широко недоволство от управлението и корупционния модел. 

Новата формация се представя като алтернатива на статуквото и заявява амбиция за демонтиране на съществуващия модел на управление. В декларацията се говори за нужда от стабилно управление, борба с корупцията и възстановяване на държавността, но без конкретни мерки.

Сред заявените цели е и запазването на мира и избягване на въвличането на България във военни конфликти.

Ивайло Анев Отговорен редактор
