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В Гърция учат всички нови войници на война по украински модел. А в България? (ВИДЕО)

11 юни 2026, 7:28 часа 481 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ
В Гърция учат всички нови войници на война по украински модел. А в България? (ВИДЕО)

Всеки гръцки новобранец, който влиза в редиците на гръцката армия, постепенно се обучава за използване на FPV дронове, класифицирани като системи от категория 1. Това заяви гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас. След няколко дни ще започне строителството на третото – и най-голямото – съоръжение за производство на дронове на гръцката армия. Съоръжението ще се намира в Малакаса, част от община Оропос.

Дендиас добави, че в периода юни - началото на юли "ще имам удоволствието да открия в Триполи първото училище за обучение на пилоти на дронове от категория 2 и категория 3. Категории 2 и 3 са по-големите безпилотни системи".

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Как е в България?

Българската армия и българският министър на отбраната Димитър Стоянов не говорят по темата, но пък се занимават със спиране на българската военна помощ за Украйна.

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През есента на 2025 година, докато още беше президент, а не премиер, Румен Радев посети състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски "Ястребово око 25" - той беше патрон на инициативата. При следващото състезание за оператори на дронове през 2026 г. ще участват и такива, които да поразяват цели, каза той тогава - 2025 година в състезанието участваха само дронове за наблюдение и разузнавателни цели, при положение, че тогава войната в Украйна вървеше устремно към "навъртане" на 4 пълни години. Именно с помощта на дроновете Украйна спира успешно далеч по-мощната руска армия и не ѝ позволява да постави на колене Киев - ОЩЕ: Дано догодина поразяваме цели: Дроновете в българската армия днес

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Гърция Българска армия дронове FPV дронове гръцка армия
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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