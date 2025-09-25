Войната в Украйна:

Дано догодина поразяваме цели: Дроновете в българската армия днес

25 септември 2025, 21:00 часа 288 прочитания 0 коментара
Дано догодина поразяваме цели: Дроновете в българската армия днес

Върховният главнокомандващ изрази надежда, че при следващото състезание за оператори на дронове през 2026 г. ще участват и такива, които да поразяват цели. Това е ключовата част от съобщение на президентската пресслужба, касаещо визита на президента Румен Радев на състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски "Ястребово око 25" - държавният глава е патрон на инициативата. След миналогодишното състезание в учебен център на Сухопътни войски "Тюлбе" край Казанлък, тази година надпреварата се проведе в УЦ "Люляк" край Стара Загора.

Радев даде и интересен акцент извън поразяването на цели - войната в Украйна показала, че дроновете са отлично логистично средство т.е. инструмент за доставки. Затова той си пожела догодина на състезанието "Ястребово око" да участват и дронове, подпомагащи логистичното осигуряване. Държавният глава изтъкна и възможностите на безпилотните летателни системи за разузнаване, наблюдение, целеуказване и поразяване на цели с висока точност. И още - съотношението цена/полза е отлично, т.е. това е евтино ефикасно оръжие.

Румен Радев изрази удовлетворение от напредъка ни през последната година в придобиването и въвеждането в експлоатация на безпилотни летателни системи (дронове), въпреки забавянето в този процес. Държавният глава припомни многобройните анализи и срещи, които е провел с висшето военно ръководство и командванията на видовете въоръжени сили, за да започне внедряването на безпилотни системи в армията - конкретно сухопътни войски. Той призова и за формирането на център, който да ръководи оперативно, да планира и организира процесите по наблюдение, разузнаване, откриване, целеуказване, поразяване, анализ на бойната ефективност, логистично осигуряване, киберзащита и противодействие на вражески дронове.

"Оптимист съм, България има възможности и Въоръжените ни сили се развиват добре. Трупаме умения, които бяха демонстрирани и днес. Темпото е добро, но може да бъде и още по-добро", заяви пред медиите началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов след края на надпреварата. По думите му, демонстрираното днес е станало възможно както заради осигурените пари от държавния бюджет, така и заради сътрудничеството ни със САЩ.

"Бих искал да видя и облекчени процедури, промени в нормативната база, които да позволят на ръководството на Министерство на отбраната и Щаба на отбраната да взаимодействат по-пълноценно с родната отбранителна индустрия и наука, които вече демонстрираха възможности и имат голям потенциал", подчерта държавният глава, като пак даде за пример Украйна и Русия - колко важно е собственото военно производство.

Евтимов, обаче, коментира, че по линия на ЕС има разбиране бюрокрацията що се отнася до дроновете и военното им приложение да бъде намалявана. Той посочи, че развитието на антидрон системите трябва да върви паралелно.

"Сами се убеждаваме, че това е крайно необходимо. Няма държава, която може сама да се бори с дронове. Антидрон системата е комплекс от мерки – наблюдение, откриване, класифициране, съпровождане, некинетично и кинетично въздействие. Това изисква огромен ресурс и оценявам инициативата "Стена от дронове" като структуриран подход за насочване на отбранителната промишленост и извършване на стандартизация в процедурите и подготовката. Намирам това за положително", заяви адмирал Ефтимов. Той поясни, че след направен анализ в Министерството на отбраната и Щаба на отбраната, е представил на министъра на отбраната възможностите на въоръжените ни сили за участие в инициативата. "Разчитаме на тези колективни механизми. Подобни има и в НАТО, в които също можем да се включим пълноценно спрямо нашите възможности", добави адмирал Евтимов.

Състезанието

На състезанието "Ястребово око" бяха представени следните безпилотни летателни системи: "Matrix 350", "Teres 02", "Phoenix 30", "Aquilas", "DJI mini 3 Pro", "DJI mini 4 Pro", "RAVEN" и "Scan Eagle", както и динамичен показ на безпилотните летателни системи "Matrix 350" и "Aquilas", които са на въоръжение в Сухопътните войски. "Matrix 350" е безпилотна система, която се ползва посредством заснемане с камера за геодезия, картографиране, инспекция и мониторинг. Aquilas е в две разновидности, като едната е FPV квадрокопотер - едни от най-често ползваните дронове във войната в Украйна. Преди войната, този дрон се използваше за тренировки на оператори как да управляват дронове посредством видеовръзка. Сега такива дронове се адаптират да носят бомби и се използват като бомбардировачи.

В състезанието тази година участваха отбори от 2-ра Тунджанска механизирана бригада, 61-ва Стрямска механизирана бригада, 3-то бригадно командване, 5-то бригадно командване, 13-то бригадно командване, 101-ви алпийски полк, 4-ти артилерийски полк и 1-ви разузнавателен батальон. Надпреварата се проведе в два етапа: майсторско пилотиране и разузнаване на обект и ориентиране, по правилата за безопасен полет на европейските наредби за използване на безпилотни летателни апарати в неограничена категория.

Първа награда спечели отборът на 3-то бригадно командване, който беше награден от Румен Радев. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов награди отбора на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, който се класира на второ място. Третото място заеха представителите на 101-ви алпийски полк, чиято награда беше връчена от командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
