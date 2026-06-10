И "Мерцедес-Бенц" влиза в бизнеса с дронове

Германският автомобилен производител „Мерцедес-Бенц“ навлиза в сектора за защита срещу дронове. Той ще си партнира с германския стартъп „Тайтан Текнолоджис“. Идеята е „Мерцедес-Бенц“ да доставя превозни средства за мобилни системи за отбрана срещу дронове.

Като основа за системата, наречена „Дроун Дифендър“, ще бъдат използвани товарният микробус „Спринтер“ и военна версия на „Джи Клас“. Превозните средства ще бъдат оборудвани със сензори и пускови установки за прехващащи дронове, разработени от „Тайтан Текнолоджис“, съобщава „Файненшъл таймс“.

Системата ще бъде по-евтина и ще може да бъде доставяна по-бързо от сложните военни платформи за фронтова употреба. Компанията планира да започне производството на „Дроун Дифендър“ до края на годината.

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Причината за засиления интерес към подобни системи е нарастващата тревога от атаки с дронове срещу критична инфраструктура.

На фона на нарастващите разходи за отбрана в Европа военният сектор все по-често се разглежда като потенциална възможност за растеж за германските автомобилни производители.

Освен това в момента автомобилният сектор в Германия е под натиск заради намаляващите печалби и засилената конкуренция от Китай.

В края на април Ройтерс съобщи, позовавайки се на вътрешни източници, че „Фолксваген“ води преговори с израелската оръжейна компания „Рафаел Адванст Систъмс“ за преоборудване на завода си в Оснабрюк за производство на системи за противоракетна отбрана.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI