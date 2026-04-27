В насрещното на магистралата и със 130 км/ч: Мъж предизвика тежка катастрофа (СНИМКА)

Тежък инцидент е станал днес на сръбската магистрала Шабац-Рума, предаде Радио и телевизия на Сърбия. Инцидентът е регистриран в 13.00 часа. Вследстие на катастрофата са загинали трима души, потвърди полицията пред сръбската медия. Неофициално инцидентът е станал поради неправилно свързване с магистралата от страна на един от водачите. Според медийни съобщения, водачът на тъмносив Форд е шофирал в грешна посока, т.е. в насрещното със скорост от 130 км/ч. Той се е сблъскал с черен Голф с четирима пътници.

Подробности за загиналите и ранените

Загинал е водачът на "Форда", който се е движил в насрещната посока и е ударил "Голфа", като са починали пътникът отпред и пътникът зад него. Двама души са тежко ранени.

Пострадалите са с тежки наранявания. Транспортирани са с линейка и са прегледани в болници в Шабац и Сремска Митровица.

Радио и телевизия на Сърбия потвърди, че 24-годишен мъж е откаран в болницата в Сремска Митровица и че се извършва диагностика.

Социалните мрежи предупредиха

Преди инцидента в социалните мрежи се появиха публикации, предупреждаващи други шофьори, че сив Форд се движи в обратната посока, пише още базираната в Сърбия медия.