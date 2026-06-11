Българката от Кочани се третира като македонски гражданин: Как й помага България?

Министърът на външните работи Велислава Петрова - Чамова е разговаряла със своя македонски колега Тимчо Муцунски за казуса с българката Ива Михайлова от Кочани, която не е допускана за лечение в България, стана ясно по време на заседание на комисията за българите извън страната. Българският министър уточни, че тъй като момичето е с двойно гражданство - на територията на югозападна ни съседка тя се третира като македонска гражданка.

"Дори точно преди идването ми на това изслушване, беше дискутирано с моя колега от Република Северна Македония. Те изразяват готовност да съдействат и български медицински екип да отиде на място, за да може да бъде прегледана и да се направи необходимото, че тя да получи адекватно лечение", заяви Чамова пред комисията.

Тя уточни, че за България е било важно да осигури място, където тя може да получи лечение.

"Изпратени са медицинските й документи в МВнР и със съдествието на Министерство на здравеопазването е осъществен контакт с болница „Св. Иван Рилски“ в София. Извършен е преглед на документите от началника на клиниката по неврохирургия, който е дал становище, че болницата има възможност да проведе лечение", добави още Чамова.

Казусът с българката

В рамките на комисията беше изнесена информация, че Ива Михайлова притежваа българско гражданство, но от октомври миналата година е поставена под ограничителни мерки, заради пътнотранспортно произшествие

Катастрофата е настъпила след като автомобил влязъл в насрещното и се блъснал в колата, управлявана от Михайлова и след удара тя се блъснала в мантинелата, т.е. тя няма вина за инцидента.

От кого зависи българката да може да дойде в България?

Посланикът на България в Северна Македония Желязко Радуков уточни, че решението и възможността Ива Михайлова да дойде в България, за да се лекува, зависи изцяло от това тя да може да мине границата, което означава да й бъде върнат паспорта, което означава съдат в Кочани да уважи молбата да й това да се случи.

Стана ясно, че в момента правата на Ива Михайлова се защитават от нает от посолството ни адвокат. ОЩЕ: Македонските власти отказват на младо момиче лечение у нас, взеха документите ѝ