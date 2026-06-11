Вучич отново обеща да подаде оставка (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич е заявил, че планира скоро да подаде оставка и обмисля да се кандидатира за министър-председател, предаде хърватската медия "Индекс". Вучич, чийто втори мандат изтича през май следващата година, е подложен на силен натиск да подаде оставка след месеци на антиправителствени протести. Това обаче не е първият път, в който той обещава да се оттегли от поста президент на страната, но до момента това не е факт.

На въпрос дали планира да подаде оставка след три до четири месеца, Вучич отговори по Радио Белград „може би дори по-рано“ и че мисли за кандидатура за министър-председател всеки ден.

"И няма да кажа на хората, че съм си съкратил мандата, а по-скоро подадох оставка, каза Вучич и обяви „важна среща“ в рамките на управляващата СНС, партията, от чието ръководство той официално се оттегли през май 2023 г.

Същевременно в партията му също има предложения той да продължи политическата си кариера като министър-председател, като се има предвид, че конституцията му забранява да се кандидатира за президент за трети път.

Кога ще са изборите?

Големият въпрос, който вълнува сръбските протестиращи е кога ще бъдат изборите.

Сръбският президент добави, че „изборите ще бъдат след няколко месеца“ и че това е технически въпрос. „Изборите ще бъдат след три, четири месеца", каза още Вучич. ОЩЕ: Ще подаде ли оставка Александър Вучич?