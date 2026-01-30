Вирусът чикунгуня стигна до Румъния

Първи случай на вируса на треската чикунгуня е потвърден в Румъния, съобщи Диджи24, цитирана от БТА. Става дума за мъж на 50 години, който наскоро се е върнал от Африка. Болестта, предавана чрез ухапвания от комари, е рядка в Европа и се среща главно в Африка и Южна Америка, се посочва в разпространената информация.

"Хората, пътуващи до райони като Африка, трябва да посетят международна клиника за ваксинация месец или два предварително, за да оценят и предотвратят реалните рискове. Вирусните инфекции като чикунгуня могат да се проявят в леки или асимптоматични форми, но хората с отслабена имунна система – поради заболявания или възраст – могат да развият тежки, животозастрашаващи форми. Симптомите могат да наподобяват обикновена вирусна инфекция или грип, особено по време на грипния сезон, което може да забави диагнозата, ако не се вземе предвид епидемиологичният контекст“, обясни управителя на Националния институт по инфекциозни болести в Букурещ Адриан Маринеску.

Той предупреди, че ако не се лекува правилно, подобна инфекция може да доведе до сериозни усложнения като сепсис и увреждане на множество органи. Адриан Маринеску каза още, че вирусът не се предава лесно от човек на човек, освен в ситуации, в които местен комар би предал болестта от един заразен човек на друг.

Случай на чикунгуня беше установен в началото на тази година и в България, отново при пациент, който се е завърнал от чужбина.