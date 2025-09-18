Войната в Украйна:

Рязко увеличение на случаите на чикунгуня във Франция

18 септември 2025, 15:39 часа 335 прочитания 0 коментара
Към 15 септември във Франция са установени около 480 случая на чикунгуня, в сравнение с 382 през предходната седмица. Въпреки че няколко епизода вече са отминали, лятото на 2025 г. е с безпрецедентен мащаб в континентална Франция по отношение на местните случаи на чикунгуня, вирусът на който се предава от човек на човек чрез ухапвания от тигрови комари и причинява треска и болки в ставите, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde.

Пренасяна също от тигровия комар, денга все още има общо 21 случая - няма нови, регистрирани миналата седмица - без да достигне рекорда от 2024 г. (66 случая).

„За да се ограничи рискът от разпространение на тези вируси между териториите, се изисква специално внимание от пътуващите към Антилските острови и Гвиана, територии, по-слабо засегнати от чикунгуня, но където комарите, които пренасят това заболяване, присъстват през цялата година“, предупреди здравният кризисен център на Министерството на здравеопазването и общественото здравеопазване на Франция в съвместно прессъобщение.

Глобалното затопляне и чикунгунята

Това лято значителният брой огнища на чикунгуня в континентална Франция и ранното им начало са отчасти свързани с голямата епидемия, която засегна Реюнион и региона на Индийския океан и насърчи пристигането на вносни случаи, което след това доведе до заразяване в континентална Франция.

Разпространението на чикунгуня се случва и в контекст, където тигровият комар, който все още отсъстваше от континентална Франция преди няколко десетилетия, сега е установен в 81 департамента, на фона на глобалното затопляне. ОЩЕ: Чикунгуня: Китай е в хватката на голяма епидемия

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Климатични промени Франция заболеваемост комар чикунгуня
