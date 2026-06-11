Вучич не пропусна да "изчетка" Тръмп (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич не пропусна буквално да се подмаже на американския си "колега" Доналд Тръмп в интервю за Fox News - точно телевизията, която открито поддържа редакционна политика в полза на Тръмп и републиканците. "Тръмп е много, много популярен в моята страна и затова му отправих отворена покана да посети Сърбия. Надявам се, че ще можем да го посрещнем", каза Вучич.
По думите на сръбския президент, в Сърбия едва ли не с нетърпение чакали Тръмп да дойде: "Мога да кажа, че повече хора ще бъдат готови да го посрещнат и да го чакат, отколкото той дори би очаквал. Говоря за десетки хиляди хора, смея да кажа дори повече от стотици хиляди хора".
Serbia's President Aleksandar Vučić to Fox News:— Clash Report (@clashreport) June 10, 2026
Trump is very, very popular in my country, and that's why I extended an open invitation to him to visit Serbia.
I hope that we'll be able to host him.
I can say that more people will be ready to greet him and waiting for him… pic.twitter.com/9zIcmreZFU
Същевременно Вучич обърна внимание и на визитата на Тръмп в Китай: "Следих много внимателно посещението му в Китай. Той отиде в Китай седем дни преди мен да отида там. Аз съм малък човек - той е голям човек. Следвах неговия всеотдаен подход. Той не отиде там заради суетата си. Той доведе със себе си всички водещи хора на САЩ, за да правят по-добър бизнес, за да печелят повече пари за своите компании и за да изхранват повече хора в САЩ. Той предприемаше много рационални стъпки".
Serbia's President Aleksandar Vučić to Fox News:— Clash Report (@clashreport) June 10, 2026
I was following very closely Trump's visit to China. He went to China seven days before I went there. I'm a small guy; he's a big guy. I was following his dedicated approach.
He didn't go there because of his vanity. He brought… pic.twitter.com/uQmh9Mi4OK
Още: Резултатите за мир на Тръмп: САЩ бомбардира, Иран затвори Ормузкия проток, Кувейт под обстрел (ВИДЕО)
Вучич говори и по линия на Израел и се оплака, че бил силно критикуван, защото иска да си сътрудничи с Тел Авив. Той се определи за президент на една от малкото държави в Европа, които открито работят и си сътрудничат с Израел.
Serbia's President Aleksandar Vučić to Fox News:— Clash Report (@clashreport) June 10, 2026
I am attacked by all the others for cooperating and keeping and continuing that cooperation with Israel.
I am the president of a country that is one of the very rare countries in Europe that is not hesitating to cooperate and to… pic.twitter.com/Xw5TjRdUD0
"Много се страхувам да видя антисемитски протести и много антисемитски банери навсякъде по света. Това ми напомня за някои много лоши преживявания от миналото. И съм много щастлив да кажа, че това не се случва в тази страна. Това не се случва в Сърбия и няма да се случва, докато аз съм президент", увери той, изпадайки в лирично отклонение как Белград бил бомбардиран от нацистите през 1941 година - сякаш Хитлер е нападнал само сръбската столица - ОЩЕ: Ще подаде ли оставка Александър Вучич?
Serbia's President Aleksandar Vučić to Fox News:— Clash Report (@clashreport) June 10, 2026
I'm very much afraid to see a lot of antisemitic paroles and to see many antisemitic banners all over, not only my continent but throughout many continents in the world.
It reminds me of some very bad experiences from the past.… pic.twitter.com/3ioVxDvjlp