Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Вучич не пропусна да "изчетка" Тръмп (ВИДЕО)

11 юни 2026, 7:01 часа 422 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вучич не пропусна да "изчетка" Тръмп (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич не пропусна буквално да се подмаже на американския си "колега" Доналд Тръмп в интервю за Fox News - точно телевизията, която открито поддържа редакционна политика в полза на Тръмп и републиканците. "Тръмп е много, много популярен в моята страна и затова му отправих отворена покана да посети Сърбия. Надявам се, че ще можем да го посрещнем", каза Вучич.

По думите на сръбския президент, в Сърбия едва ли не с нетърпение чакали Тръмп да дойде: "Мога да кажа, че повече хора ще бъдат готови да го посрещнат и да го чакат, отколкото той дори би очаквал. Говоря за десетки хиляди хора, смея да кажа дори повече от стотици хиляди хора".

Същевременно Вучич обърна внимание и на визитата на Тръмп в Китай: "Следих много внимателно посещението му в Китай. Той отиде в Китай седем дни преди мен да отида там. Аз съм малък човек - той е голям човек. Следвах неговия всеотдаен подход. Той не отиде там заради суетата си. Той доведе със себе си всички водещи хора на САЩ, за да правят по-добър бизнес, за да печелят повече пари за своите компании и за да изхранват повече хора в САЩ. Той предприемаше много рационални стъпки".

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Вучич говори и по линия на Израел и се оплака, че бил силно критикуван, защото иска да си сътрудничи с Тел Авив. Той се определи за президент на една от малкото държави в Европа, които открито работят и си сътрудничат с Израел.

"Много се страхувам да видя антисемитски протести и много антисемитски банери навсякъде по света. Това ми напомня за някои много лоши преживявания от миналото. И съм много щастлив да кажа, че това не се случва в тази страна. Това не се случва в Сърбия и няма да се случва, докато аз съм президент", увери той, изпадайки в лирично отклонение как Белград бил бомбардиран от нацистите през 1941 година - сякаш Хитлер е нападнал само сръбската столица - ОЩЕ: Ще подаде ли оставка Александър Вучич?

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Израел Доналд Тръмп Сърбия Александър Вучич антисемитизъм
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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