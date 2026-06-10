Ще подаде ли оставка Александър Вучич?

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че възнамерява да подаде оставка преди обявените предсрочни избори, които според него може да се проведат след три-четири месеца, а може би още през лятото.

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В интервю за Радио Белград той подчерта, че това няма да бъде изненада за никого и уточни, че не става въпрос за съкращаване на мандата, а за доброволна оставка. „Започнах да събирам книгите си от президентството. Попитах приятели кой може да приеме около 500 книги, а 1200-те, които получих като подарък по време на мандата си, ще даря на някоя институция. Все още обмислям на коя“, призна Вучич.

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Той допълни, че обмисля възможността сам да се кандидатира за министър-председател, както и кой да бъде кандидатът на управляващите за президентския пост.