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Ще подаде ли оставка Александър Вучич?

10 юни 2026, 20:30 часа 590 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ще подаде ли оставка Александър Вучич?

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че възнамерява да подаде оставка преди обявените предсрочни избори, които според него може да се проведат след три-четири месеца, а може би още през лятото.

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В интервю за Радио Белград той подчерта, че това няма да бъде изненада за никого и уточни, че не става въпрос за съкращаване на мандата, а за доброволна оставка. „Започнах да събирам книгите си от президентството. Попитах приятели кой може да приеме около 500 книги, а 1200-те, които получих като подарък по време на мандата си, ще даря на някоя институция. Все още обмислям на коя“, призна Вучич.

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Той допълни, че обмисля възможността сам да се кандидатира за министър-председател, както и кой да бъде кандидатът на управляващите за президентския пост.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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