Спасиха куче от замръзналата река Дунав (ВИДЕО)

16 януари 2026, 10:20 часа 261 прочитания 0 коментара
Унгарски пожарникари се включиха в спасителна акция за куче, което е паднало в ледените води на река Дунав в района на Будапеща. Инцидентът се случва на фона на екстремно студено време, при което части от реката са били сковани от лед. Въпреки ниските температури и плаващите ледени късове, огнеборците не се отказват и с помощта на специализирана техника успяват да извадят животното невредимо. 

Видео, разпространено от Националната дирекция за управление при бедствия към унгарското Министерство на вътрешните работи, показва как пожарникари и водолаз внимателно се придвижват по нестабилния лед, преди да прехвърлят кучето на спасителен сал и да го изведат на безопасно място.

След акцията и драматичните минути, пожарникарите оказват и първа помощ на животното като се опитват да го подсушат и го завиват с одеяло, преди да бъде изпратено на ветеринарен преглед. По първоначална информация онлайн животното се възстановява и е извън опасност.

Обстановката в Унгария

Тази акция е част от по-широката картина на екстремно зимно време в Унгария, където в началото на януари службите по бедствия и аварии бяха подложени на значително по-висок брой спешни повиквания заради тежкия сняг, поледици и студове. Пожарникари и техни партньори предприеха стотици технически и спасителни операции в страната през първата седмица на 2026 г. във връзка с неблагоприятните условия, информира "Hungary Today".

Ева Петрова
