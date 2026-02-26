Любопитно:

Баскетболният свят е в траур: Кое е момчето, което с историята си вдъхнови хиляди?

26 февруари 2026, 22:29 часа 407 прочитания 0 коментара
Баскетболният свят е в траур: Кое е момчето, което с историята си вдъхнови хиляди?

Спортният свят е в траур след смъртта на 17-годишния Джейдън Бейли – ученик и състезател по баскетбол от гимназията Lebanon High School - момче с изключителен кураж и отдаденост, които вдъхновяват всички около него. Неговата битка с рядка форма на рак на костите разтърси общността и остави трайна следа в баскетбола, превръщайки го в символ на смелост, упоритост и любов към спорта.

Джейдън Бейли загуби битката с рака на костите, но остана в историята на гимназиялния баскетбол

Джейдън почина на 19 февруари тази година, след дългогодишна битка с болестта. Новината беше съобщена от Wilson County Schools, които публикуваха емоционален пост във Facebook: "Той спечели и плени сърцата на толкова много хора – както на местно, така и на национално ниво – докато се бореше с рака през последните няколко години. Той избра да живее пълноценно и продължи да се радва на живота, въпреки множеството лечения и операции."

От училищния окръг подчертават, че баскетболът е бил една от най-големите радости в живота на Джейдън. Той остава част от отбора LHS Blue Devils до самия край, вдъхновявайки съотборниците си с упоритостта и положителната си нагласа. "Той е герой в пълния смисъл на думата. Вътрешно беше ожесточен боец срещу болестта си, а външно изливаше любов и подкрепа към всеки, когото срещнеше. Наистина направи този свят по-добро място", посочват от училищния окръг.

Още: Блясък и критики: Турнирът All-Star в NBA предизвика вълна от смесени емоции (ВИДЕО)

 През август 2025 г., след усложнения, лекарите ампутират лявата му ръка. Въпреки това Джейдън продължава да играе баскетбол, а във видеоклип, публикуван от училищния окръг, той споделя: "Невероятно е, че сега стрелям по-добре, отколкото някога съм стрелял с двете си ръце." 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

През октомври 2025 г. му е препоръчана хосписна грижа, след като ракът се разпространява и в стомаха. Според информация на Mayo Clinic остеосаркомът засяга клетките, образуващи костите, и най-често се развива в костите на ръцете и краката.

17 февруари - Денят на Джейдън Бейли

Няколко дни преди смъртта му Лебанон обяви 17 февруари за Ден на Джейдън Бейли. Кметът Рик Бел и местната полиция призоваха общността да подкрепи семейството, приятелите и съотборниците на Джейдън в този труден момент. 

Журналистката Джил Джелник също сподели емоционален пост в Instagram: "Няма думи, които да опишат влиянието, което Джейдън оказа върху общността. Беше само на 17, но светлината му блестеше по-ярко от тази на всеки друг млад човек, когото съм срещала." 

Историята на Джейдън Бейли оставя едно трайно наследство в баскетбола - едва на 17 той успя със своята смелост, страст, дисциплина и нестихващ позитивизъм да остави послание, което ще живее дълго след него.

Още: Договорът, който ще направи Стеф Къри един от най-богатите спортисти в света

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
НБА
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес