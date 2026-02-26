Баскетболният свят е в траур: Кое е момчето, което с историята си вдъхнови хиляди?

Спортният свят е в траур след смъртта на 17-годишния Джейдън Бейли – ученик и състезател по баскетбол от гимназията Lebanon High School - момче с изключителен кураж и отдаденост, които вдъхновяват всички около него. Неговата битка с рядка форма на рак на костите разтърси общността и остави трайна следа в баскетбола, превръщайки го в символ на смелост, упоритост и любов към спорта.

Джейдън Бейли загуби битката с рака на костите, но остана в историята на гимназиялния баскетбол

Джейдън почина на 19 февруари тази година, след дългогодишна битка с болестта. Новината беше съобщена от Wilson County Schools, които публикуваха емоционален пост във Facebook: "Той спечели и плени сърцата на толкова много хора – както на местно, така и на национално ниво – докато се бореше с рака през последните няколко години. Той избра да живее пълноценно и продължи да се радва на живота, въпреки множеството лечения и операции."

От училищния окръг подчертават, че баскетболът е бил една от най-големите радости в живота на Джейдън. Той остава част от отбора LHS Blue Devils до самия край, вдъхновявайки съотборниците си с упоритостта и положителната си нагласа. "Той е герой в пълния смисъл на думата. Вътрешно беше ожесточен боец срещу болестта си, а външно изливаше любов и подкрепа към всеки, когото срещнеше. Наистина направи този свят по-добро място", посочват от училищния окръг.

Още: Блясък и критики: Турнирът All-Star в NBA предизвика вълна от смесени емоции (ВИДЕО)

BREAKING: Jayden Bailey, a 17-year-old student athlete at Lebanon High School, died after being diagnosed with osteosarcoma, a bone cancer, several years ago.



Bailey, a 6-foot-6 junior power forward, was diagnosed with the type of bone cancer in June 2022. His left arm was… pic.twitter.com/rfdIPXFKaV — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) February 24, 2026

През август 2025 г., след усложнения, лекарите ампутират лявата му ръка. Въпреки това Джейдън продължава да играе баскетбол, а във видеоклип, публикуван от училищния окръг, той споделя: "Невероятно е, че сега стрелям по-добре, отколкото някога съм стрелял с двете си ръце."

През октомври 2025 г. му е препоръчана хосписна грижа, след като ракът се разпространява и в стомаха. Според информация на Mayo Clinic остеосаркомът засяга клетките, образуващи костите, и най-често се развива в костите на ръцете и краката.

17 февруари - Денят на Джейдън Бейли

Няколко дни преди смъртта му Лебанон обяви 17 февруари за Ден на Джейдън Бейли. Кметът Рик Бел и местната полиция призоваха общността да подкрепи семейството, приятелите и съотборниците на Джейдън в този труден момент.

17-year-old cancer fighter and high school hooper Jayden Bailey inspired Otega Oweh.



The story of their connection & Jayden's journey to meeting the Cats is available free on https://t.co/lKgLwOAgMm. pic.twitter.com/oZ2ViqVrvA — UK Sports Network (@UKSportsNetwork) December 31, 2025

Журналистката Джил Джелник също сподели емоционален пост в Instagram: "Няма думи, които да опишат влиянието, което Джейдън оказа върху общността. Беше само на 17, но светлината му блестеше по-ярко от тази на всеки друг млад човек, когото съм срещала."

Историята на Джейдън Бейли оставя едно трайно наследство в баскетбола - едва на 17 той успя със своята смелост, страст, дисциплина и нестихващ позитивизъм да остави послание, което ще живее дълго след него.

Още: Договорът, който ще направи Стеф Къри един от най-богатите спортисти в света