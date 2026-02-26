Спорт:

БФ Борба разкри: „Все по-често постъпват сигнали от клубове, че върху тях има натиск“

26 февруари 2026, 22:15 часа 271 прочитания 0 коментара
Шокиращо разкритие направи Българската федерация по борба днес, на 26 февруари. Тя излезе с публикация в социалните мрежи, в която написа, че постъпват все повече сигнали за клубове, подложени на натиск. В публикацията се казва, че се спекулира с имена на известни личности, които се използват за пропаганда. Според БФБорба с това се цели сваляне на доверието към нея.

Българска федерация по борба: „Спекулира се и с имена на известни наши личности“

Ето какво написаха от федерацията: „В Българската федерация по борба все по-често постъпват сигнали от клубове, че върху тях има натиск за събиране на подписка и свикване на извънредно общо събрание. Спекулира се и с имена на известни наши личности, използвани за пропаганда и прокарване на користни цели, в опит да бъде сринато доверието в Българската федерация по борба.

„Всички те се разграничиха от спекулациите“

В кампанията бяха замесени имената на Радослав Великов, бронзов олимпийски медалист и №1 в света, сега селекционер на националния отбор по свободна борба, Иво Ангелов, световен и европейски шампион, сега член на управителния съвет на БФ Борба, Нено Ненчев, европейски вицешампион, и много други. Всички те се разграничиха от спекулациите с тяхното име и осъдиха продължаващите действия на определен кръг от хора да всяват разделение и да петнят името на българската борба, да петнят имената на шампиони и медалисти!

„Към този момент клубовете са обединени“

Подписката бе подета на държавния шампионат за юноши и девойки в София преди две седмици. Най-активни в тази инициатива бяха бившият служител на федерацията Али Пъръшмолла и световният шампион Елис Гури. Към този момент клубовете са обединени и изразяват негодувание към продължаващите негативизми, нападки и обиди, които се изливат в публичното пространство и уронват престижа на българската борба!“

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
