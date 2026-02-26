Правителството на Гюров:

Новият в Левски разкри подробности за себе си: от кой отбор е и кой е идолът му?

Последното ново попадение на Левски Стипе Вуликич даде интервю за социалните мрежи на клуба, в което разкри доста интересни подробности за личния си живот. Той разказа кой е любимият му отбор, кой футболист го е вдъхновил в детските му години и други интересни факти за себе си. Вуликич пристигна на „Герена“ от Сампдория, който се състезава в италианския Серия Б, срещу 300 000 евро.

Стипе Вуликич е щял да стане астронавт

Стипе Вуликич е много рядък тип играч. Той е централен защитник със силен ляв крак, което много се цени в модерния футбол. Освен това, бранителят ще даде добри опции и дълбочина в състава на Хулио Веласкес. Освен че има интересен профил като играч, той сподели и интересни факти за себе си. Първо се пошегува, че ако не беше футболист, сигурно щеше да стане астронавт. Но добави, че по-реалистичен вариант е лекарската професия.

Даниел Боримиров и Стипе Вуликич

Вуликич е фен на Барселона и Роналдиньо

В интервюто той сподели още, че от големите европейски клубове симпатизира на Барселона, а футболният му идол е Роналдиньо. Извън терена той обича да прекарва време със съпругата и детето си. Любимата му храна е паста, като се е привързал към нея още повече по време на престоя си в Италия. Що се отнася до музиката, любимият му жанр е поп, а филмовият му фаворит е „Изкуплението Шоушенк“.

Николай Илиев
Левски Стипе Вуликич
