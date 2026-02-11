Договорът, който ще направи Стеф Къри един от най-богатите спортисти в света

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Кои са най-богатите спортисти в света? Със сигурност на прима виста всеки би казал – Майкъл Джордан, Кристиано Роналдо, Тайгър Уудс, ЛеБрон Джеймс, Лионел Меси, Флойд Мейуедър и т.н., и т.н. Списъкът е дълъг, но много скоро може да се увеличи с още едно име. Това на суперзвездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри. И то заради един договор, който ще изстреля гарда на „воините“ на едно от челните места в тази класация.

Стеф Къри е една от големите суперзвезди в НБА

Стеф Къри влезе в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада през 2009 година, когато бе избран под номер 7 в драфтата от Голдън Стейт Уориърс. В тима от Сан Франциско той се превърна в суперзвезда, като е познат на публиката най-вече с убийствената си стрелба от тройката. Благодарение на своите качества Стеф стана един от най-великите играчи, стъпвали някога на паркета.

С Голдън Стейт Къри спечели четири пъти титлата в НБА, като също така може да се похвали и с две награди „Най-полезен играч“ на редовния сезон. Той бе избран и за MVP на финалите през 2022-ра, когато Уориърс за последен път станаха шампион на Лигата на извънземните.

Колко пари изкарва Къри на сезон?

Логично тези успехи, съчетани с неговото представяне на игрището, донесоха на Стеф Къри страшно много пари. Гардът е един от най-скъпо платените баскетболисти в момента като се разписва срещу около 60 милиона долара на сезон. Сумата е внушителна, но не трябва да забравяме, че все пак това е преди данъци, които в Щатите са доста високи. Специално в Калифорния, където се намира Сан Франциско, данък печалба е най-високият в САЩ.

В дългогодишната си кариера Къри сключи и много спонсорски и рекламни договори. Един от най-изгодните контракти бе този с компанията за спортни стоки „Under Armor”. В началото на съвместната им работа баскетболистът получаваше по около 4 милиона долара на година. По-късно тази сума нарасна на 20 млн. От „Under Armor“ дори направиха персонализирана линия на Стеф по подобие на „Nike“ и „Air Jordan“.

Гардът е „свободен агент“ и всички големи компании искат да го привлекат

Справка в интернет показва, че към момента състоянието на Стеф Къри се оценява на около 240 милиона долара – доста сериозна сума. Това обаче е напът да се промени. Причината е, че гардът и „Under Armor“ изненадващо прекратиха договора помежду си след 12 години сътрудничество. По този начин Къри стана „свободен агент“. Трябва да направим уточнението, че той остана едноличен собственик на „Curry Brand“, а това може да му донесе умопомрачителни пари в следващите години.

В момента всички големи компании са по петите на Стеф Къри. И това е логично. Той е едно от лицата на НБА и гарантира огромни продажби дори и след края на знаменитата си кариера. Според различни информации зад Океана най-настоятелни за подписа на Къри са от „Nike“. Американският концерн е готов да предложи на гарда сума от порядъка на 780-890 милиона долара за срок от 10 години.

Това ще превърне Стеф Къри в един от двамата действащи баскетболисти с най-голям спонсорски договор. Другият е ЛеБрон Джеймс, който има доживотен контракт с „Nike“. Дали звездата на Голдън Стейт ще подпише с американската компания, предстои да видим, но е ясно, че този договор ще го направи милиардер, а по този начин той ще намери място в списъка с най-богатите спортисти в света.

Автор: Бойко Димитров

