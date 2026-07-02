Страхотно! Двамата най-добри българи ще играят заедно в шампиона на Евролигата

Действащият шампион в Евролигата обяви първото си ново попълнение за междусезонния период. Олимпиакос, в чиито редици играе най-добрият роден баскетболист Александър Везенков, ще се подсили с още една звезда от националния отбор на България. Става въпрос за Коди Милър-Макинтайър, който е един от най-звездните гардове в шампионата. 32-годишният американец, който има българско гражданство, е подписал тригодишен договор с тима от Пирея.

Коди Милър-Макинтайър подписа с Олимпиакос

Олимпиакос привлича един от най-добрите плеймейкъри в лицето на Милър-Макинтайър. Опитният баскетболист идва след два сезона в Цървена звезда Белград, където се утвърди сред най-добрите на позицията си благодарение на елитните си плеймейкърски умения и височината си за този пост. През изминалата кампания в Евролигата той записа 39 мача за тима от сръбската столица, като отбеляза средно по 12,6 точки, 4,5 борби, 7,4 асистенции и 1,0 откраднати топки на мач, а индексът му на ефективност (PIR) беше 15,0.

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Иначе, през кариерата си е играл още за клубове в САЩ, Русия, Турция, Испания, Андора, Словения, Франция и Белгия. През 2023 година Милър-Макинтайър, който е родом от Северна Каролина, прие българско гражданство и започна да представлява националния ни отбор. До този момент той има девет официални участия с фланелката на "лъвовете". Сега освен на международната сцена, Милър ще си съдейства с Везенков и на клубно ниво.

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