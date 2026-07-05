Неудържим Александър Везенков поведе България към много важен успех по пътя към Евро 2029

Мъжкият национален отбор на България по баскетбол постигна много важна победа в последния си мач от група "В" от предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. "Лъвовете" зарадваха хилядите фенове в "Арена Ботевград" с категоричен успех с 88:57 (27:10, 25:17, 22:12, 14:18) над тима на Норвегия. По този начин националите ни изместиха норвежците от първото място в класирането с три победи и една загуба, което им осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите.

България оглави групата си след успех над Норвегия

Селекционерът Любомир Минчев избра сред титулярите да започнат завърналият се в състава - голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков, Йордан Минчев, Константин Тошков, Борислав Младенов и Иван Алипиев. Официален дебют за мъжкия тим на страната пък направиха Александър Гавалюгов, Кръстомир Михов и Иван Спиров. Българите изиграха отлична първа част, налагайки контрол върху двубоя от самото начало. Към средата националите вече водеха с 23:4, а след 10 минути игра авансът им бе 27:10. До почивката разликата се увеличи над 20 точки, като в средата на втория период след кош и наказателен удар на Везенков тимът на България дръпна с 37:14 и в края на първото полувреме резултатът бе 52:27.

ОЩЕ: Страхотна новина за родните фенове: Везенков и Олимпиакос може да домакинстват в България

След паузата националите продължиха да доминират и водени от Александър Везенков се откъснаха с 35 точки преднина при 74:39 преди последния период. В оставащото време мачът се доиграваше, а българите спокойно изпълниха основната си цел - първо място в групата и продължаване напред. Везенков завърши като най-резултатен с 22 точки, 6 борби и 1 асистенция. Борислав Младенов допринесе с 15 точки, 4 борби и 1 асистенция, Александър Стоименов добави 13 точки и 3 борби, а Константин Тошков се включи с 10 точки, 4 борби и 8 асистенции. За Норвегия Лудвиг Бергсенг отбеляза 10 точки.

Квалификациите за Евробаскет 2029, които започнаха през ноември миналата година ще завършат през февруари 2029-а и ще определят 20-те отбора, които ще се присъединят към четирите съдомакини на първенството - Естония, Гърция, Словения и Испания. Предквалификациите протичат в три етапа, като най-добрите осем тима ще продължат към същинските пресявки, а от първия етап напред се класират победителите в трите групи (сред които и България) и най-добрият четвърти състав. Тези четири отбора ще се присъединят към други осем, включващи се от световните квалификации за първенството догодина. 12-те тима ще бъдат разделени в три групи по четири, като победителите в групите се класират за същинските квалификации. Останалите осем състава ще трябва да преминат през трети етап на предквалификациите, като там ще се съберат с шестте отбора от първата фаза, които пропускат втория етап. Те ще бъдат разделени в четири групи, а победителите ще заслужат място в същинските квалификации. / БТА

ОЩЕ: Страхотно! Двамата най-добри българи ще играят заедно в шампиона на Евролигата