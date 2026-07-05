Кабинетът "Радев":

Неудържим Александър Везенков поведе България към много важен успех по пътя към Евро 2029

05 юли 2026, 21:44 часа 308 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Българска федерация по баскетбол
Неудържим Александър Везенков поведе България към много важен успех по пътя към Евро 2029

Мъжкият национален отбор на България по баскетбол постигна много важна победа в последния си мач от група "В" от предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. "Лъвовете" зарадваха хилядите фенове в "Арена Ботевград" с категоричен успех с 88:57 (27:10, 25:17, 22:12, 14:18) над тима на Норвегия. По този начин националите ни изместиха норвежците от първото място в класирането с три победи и една загуба, което им осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите.

България оглави групата си след успех над Норвегия

Селекционерът Любомир Минчев избра сред титулярите да започнат завърналият се в състава - голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков, Йордан Минчев, Константин Тошков, Борислав Младенов и Иван Алипиев. Официален дебют за мъжкия тим на страната пък направиха Александър Гавалюгов, Кръстомир Михов и Иван Спиров. Българите изиграха отлична първа част, налагайки контрол върху двубоя от самото начало. Към средата националите вече водеха с 23:4, а след 10 минути игра авансът им бе 27:10. До почивката разликата се увеличи над 20 точки, като в средата на втория период след кош и наказателен удар на Везенков тимът на България дръпна с 37:14 и в края на първото полувреме резултатът бе 52:27.

ОЩЕ: Страхотна новина за родните фенове: Везенков и Олимпиакос може да домакинстват в България

Национален отбор по баскетбол на България

След паузата националите продължиха да доминират и водени от Александър Везенков се откъснаха с 35 точки преднина при 74:39 преди последния период. В оставащото време мачът се доиграваше, а българите спокойно изпълниха основната си цел - първо място в групата и продължаване напред. Везенков завърши като най-резултатен с 22 точки, 6 борби и 1 асистенция. Борислав Младенов допринесе с 15 точки, 4 борби и 1 асистенция, Александър Стоименов добави 13 точки и 3 борби, а Константин Тошков се включи с 10 точки, 4 борби и 8 асистенции. За Норвегия Лудвиг Бергсенг отбеляза 10 точки. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Квалификациите за Евробаскет 2029, които започнаха през ноември миналата година ще завършат през февруари 2029-а и ще определят 20-те отбора, които ще се присъединят към четирите съдомакини на първенството - Естония, Гърция, Словения и Испания. Предквалификациите протичат в три етапа, като най-добрите осем тима ще продължат към същинските пресявки, а от първия етап напред се класират победителите в трите групи (сред които и България) и най-добрият четвърти състав. Тези четири отбора ще се присъединят към други осем, включващи се от световните квалификации за първенството догодина. 12-те тима ще бъдат разделени в три групи по четири, като победителите в групите се класират за същинските квалификации. Останалите осем състава ще трябва да преминат през трети етап на предквалификациите, като там ще се съберат с шестте отбора от първата фаза, които пропускат втория етап. Те ще бъдат разделени в четири групи, а победителите ще заслужат място в същинските квалификации. / БТА

ОЩЕ: Страхотно! Двамата най-добри българи ще играят заедно в шампиона на Евролигата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по баскетбол Александър Везенков
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Баскетбол
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес