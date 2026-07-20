Участник от Евролигата ще започне новия сезон в шампионата на българска земя

Баскетболният отбор на Апоел Тел Авив обяви голяма новина, с която зарадва българските фенове на спорта. От израелския клуб официално съобщиха, че ще започнат сезон 2026/27, базирайки се в столицата София поради влошената обстановка по сигурността в страната им. Както е известно, военната ситуация на в региона продължава, което принуждава спортните клубове да предприемат мерки за безопасността на своите играчи и фенове. По тази причина Апоел домакинства голяма част от срещите си от миналия сезон в Евролигата на българска земя.

Апоел остава на българска земя за старта на новия сезон в Евролигата

Сега от клуба обявиха, че ще функционират от две бази - в София и Израел. Целта е да се осигури възможно най-добрата подготовка за предстоящата кампания и да се запази гъвкавост за участие във всички състезания. Тази мярка не е непременно постоянна. От Апоел обясниха, че ще започнат подготовката си в българската столица, за да се сведат до минимум потенциалните смущения в графика и същевременно да се позволи бърза адаптация към променящите се обстоятелства.

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Клубът продължава да следи развитието на ситуацията в региона и ще бъде готов да се върна в основната си база в Израел, ако обстановката по сигурността се подобри. Отборът на Апоел вече е добре запознат с българските терени, след като домакинства голяма част от мачовете си в Евролигата през миналия сезон в София, като имаше и двубои в Ботевград.

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