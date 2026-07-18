Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Скръбна вест! Почина голяма легенда на българския баскетбол!

18 юли 2026, 18:52 часа 1048 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Скръбна вест! Почина голяма легенда на българския баскетбол!

Българският баскетбол загуби още една от легендите си. Една от емблематичните фигури на играта у нас – Димитър Сахаников-Зуко е напуснал този свят на 83-годишна възраст. Скръбната вест бе съобщена официално от родната федерация. Именитият състезател и треньор си е отишъл след кратко боледуване.

Димитър Сахаников е многократен шампион на България

Роден на 16 септември 1942 г. в Пловдив, Димитър Сахаников се превръща в един от най-добрите български баскетболисти на своето време. Във визитката му блестят безброй отличия, сред които седем шампионски титли. Оставя ярка диря с отборите на Марица Пловдив, Академик София, Армеец и ВИФ. Вдигна златото у нас през 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 и 1975 г.

Част от националния отбор на България на Олимпиадата в Мексико през 1968 г., както и на Световната Купа през 1966 г., където тимът ни финишира в тТоп 4. Бивш селекционер на женския национален отбор на страната ни през 1980 г., като тогава е на пейката по време на Европейското първенство в Баня Лука. Бивш наставник на мъжкия и женския състав на Академик. Работи в школата на клуба. Треньорството и зненията му за играта са оценени още в Кувейт и Катар.

„Димитър Сахаников-Зуко си отиде, но остава завинаги част от историята на българския баскетбол. Паметта за него ще живее във всеки, който е имал щастието да го познава, да играе с него или да се учи от него. Екипът на БФБаскетбол изказва съболезнования на семейството и близките на Димитър Сахаников-Зуко! Поклон пред светлата му памет!“, написаха от централата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Поклон пред паметта му!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по баскетбол Марица Пловдив Академик София
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес